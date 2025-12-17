Clubul orădean a anunțat oficial, miercuri, despărțirea de Claudiu Keșeru, care a decis să renunțe la funcția de director sportiv, la doar câteva luni după ce se alăturase proiectului.



Informația a fost confirmată de FC Bihor printr-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook.



OUT! Claudiu Keșeru și-a dat demisia de la FC Bihor: „Mulțumim!”

„Motivele sunt doar de natură personală. Mulțumesc întregului colectiv. Mă bucur enorm că echipa de seniori, academia și clubul se află într-o situație mult mai bună decât în momentul în care am ajuns. Încă o dată vă mulțumesc din suflet și succes mai departe. Hai FC Bihor!”, a declarat Claudiu Keșeru.



După un sezon solid, FC Bihor ocupă locul 3 în Liga a 2-a și are șanse importante de a prinde play-off-ul.

