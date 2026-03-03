Chivu, în fața unei decizii majore: mijlocașul pe care a pus ochii cere un salariu „faraonic“

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a intrat în cursa pentru a obţine semnătura lui Leon Goretzka, mijlocaşul lui Bayern Munchen, ca jucător liber de contract.

Experimentatul fotbalist este legat de Bayern Munchen până la sfârşitul sezonului şi este liber să semneze un precontract cu orice club. În ianuarie, el a fost aproape de a se alătura lui Atletico Madrid înainte ca negocierile să eşueze.

Potrivit Tuttosport, citat de Agerpres, AC Milan a monitorizat situaţia, dar şi-a îndreptat atenţia către mijlocaşul brazilian Andre de la Corinthians, în timp ce Napoli şi Juventus ar fi şi ele interesate de Goretzka, însă mai puţin decât Inter.

Transferul ar reprezenta o schimbare notabilă de strategie pentru compania Oaktree, care deține Inter, care anterior impusese concentrarea pe aducerea unor jucători sub 23 de ani. Acum însă, conducerea a fost convinsă că este necesară o abordare diferită, iar motivul este simplu. Inter se va despărţi de patru sau cinci jucători seniori, la sfârşitul sezonului: Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian şi Mhitarian. Toți sunt la final de contract.