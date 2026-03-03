Chivu, în fața unei decizii majore: mijlocașul pe care a pus ochii cere un salariu „faraonic“

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a intrat în cursa pentru a obţine semnătura lui Leon Goretzka, mijlocaşul lui Bayern Munchen, ca jucător liber de contract.
Experimentatul fotbalist este legat de Bayern Munchen până la sfârşitul sezonului şi este liber să semneze un precontract cu orice club. În ianuarie, el a fost aproape de a se alătura lui Atletico Madrid înainte ca negocierile să eşueze.
Potrivit Tuttosport, citat de Agerpres, AC Milan a monitorizat situaţia, dar şi-a îndreptat atenţia către mijlocaşul brazilian Andre de la Corinthians, în timp ce Napoli şi Juventus ar fi şi ele interesate de Goretzka, însă mai puţin decât Inter.
Transferul ar reprezenta o schimbare notabilă de strategie pentru compania Oaktree, care deține Inter, care anterior impusese concentrarea pe aducerea unor jucători sub 23 de ani. Acum însă, conducerea a fost convinsă că este necesară o abordare diferită, iar motivul este simplu. Inter se va despărţi de patru sau cinci jucători seniori, la sfârşitul sezonului: Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian şi Mhitarian. Toți sunt la final de contract.
Goretzka cere un salariu imens: în jur de 6,5 milioane de euro pe sezon!
Reconstrucţia completă cu jucători tineri riscă să submineze coloana vertebrală a echipei, iar directorii sportivi ai clubului au prezentat acest caz în mod convingător companiei Oaktree.
Semnele unei atitudini mai relaxate erau deja vizibile, mai întâi odată cu venirea lui Akanji în luna august, apoi în încercările din ianuarie de a-i transfera pe Cancelo şi Perisic.
Goretzka (foto, sus) s-ar alătura unei linii de mijloc de teren care se va confrunta cu schimbări considerabile. Frattesi este în continuare dornic de un rol mai important în altă parte, Calhanoglu, sub contract până în 2027, este urmărit de Galatasaray, iar plecarea lui Mhitarian pare sigură. Inter l-a transferat deja pe Massolin, în vârstă de 23 de ani, de la Modena, în timp ce răscumpărarea lui Aleksandar Stankovic pentru 23 de milioane de euro este considerată practic finalizată.
Dar Goretzka oferă ceva ce niciunul dintre aceste profiluri nu poate egala: o prezenţă fizică imediată, pedigree în Liga Campionilor şi un adevărat leadership. El doreşte un contract pe trei ani în valoare de 6-6,5 milioane de euro pe sezon, comparabil cu cât câştigă, în prezent, Niccolo Barella, Calhanoglu şi Marcus Thuram.