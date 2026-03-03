Chivu, în fața unei decizii majore: mijlocașul pe care a pus ochii cere un salariu „faraonic“

Chivu, în fața unei decizii majore: mijlocașul pe care a pus ochii cere un salariu „faraonic“ Serie A
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Antrenorul Interului a început deja să pregătească următoarea campanie de transferuri, cea din vară.

TAGS:
Leon GoretzkaInter MilanoInterCristian Chivuchivucristi chivu
Din articol

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a intrat în cursa pentru a obţine semnătura lui Leon Goretzka, mijlocaşul lui Bayern Munchen, ca jucător liber de contract.

Experimentatul fotbalist este legat de Bayern Munchen până la sfârşitul sezonului şi este liber să semneze un precontract cu orice club. În ianuarie, el a fost aproape de a se alătura lui Atletico Madrid înainte ca negocierile să eşueze.

Potrivit Tuttosport, citat de Agerpres, AC Milan a monitorizat situaţia, dar şi-a îndreptat atenţia către mijlocaşul brazilian Andre de la Corinthians, în timp ce Napoli şi Juventus ar fi şi ele interesate de Goretzka, însă mai puţin decât Inter.

Transferul ar reprezenta o schimbare notabilă de strategie pentru compania Oaktree, care deține Inter, care anterior impusese concentrarea pe aducerea unor jucători sub 23 de ani. Acum însă, conducerea a fost convinsă că este necesară o abordare diferită, iar motivul este simplu. Inter se va despărţi de patru sau cinci jucători seniori, la sfârşitul sezonului: Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian şi Mhitarian. Toți sunt la final de contract.

Goretzka cere un salariu imens: în jur de 6,5 milioane de euro pe sezon!

Reconstrucţia completă cu jucători tineri riscă să submineze coloana vertebrală a echipei, iar directorii sportivi ai clubului au prezentat acest caz în mod convingător companiei Oaktree.

Semnele unei atitudini mai relaxate erau deja vizibile, mai întâi odată cu venirea lui Akanji în luna august, apoi în încercările din ianuarie de a-i transfera pe Cancelo şi Perisic.

Goretzka (foto, sus) s-ar alătura unei linii de mijloc de teren care se va confrunta cu schimbări considerabile. Frattesi este în continuare dornic de un rol mai important în altă parte, Calhanoglu, sub contract până în 2027, este urmărit de Galatasaray, iar plecarea lui Mhitarian pare sigură. Inter l-a transferat deja pe Massolin, în vârstă de 23 de ani, de la Modena, în timp ce răscumpărarea lui Aleksandar Stankovic pentru 23 de milioane de euro este considerată practic finalizată.

Dar Goretzka oferă ceva ce niciunul dintre aceste profiluri nu poate egala: o prezenţă fizică imediată, pedigree în Liga Campionilor şi un adevărat leadership. El doreşte un contract pe trei ani în valoare de 6-6,5 milioane de euro pe sezon, comparabil cu cât câştigă, în prezent, Niccolo Barella, Calhanoglu şi Marcus Thuram.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Respect imens pentru Chivu: concluzia la care a ajuns legenda fotbalului italian
Respect imens pentru Chivu: concluzia la care a ajuns legenda fotbalului italian
E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia
E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia
Chivu tremură pentru starul de 35 de milioane de la Inter. S-a accidentat și ratează meciul din Cupă
Chivu tremură pentru starul de 35 de milioane de la Inter. S-a accidentat și ratează meciul din Cupă
ULTIMELE STIRI
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
A plecat Cristiano Ronaldo în urma Războiului din Orientul Mijlociu?! Ce s-a întâmplat cu avionul lui privat
A plecat Cristiano Ronaldo în urma Războiului din Orientul Mijlociu?! Ce s-a întâmplat cu avionul lui privat
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Universitatea Craiova a transferat un fundaș central de națională din străinătate!

Universitatea Craiova a transferat un fundaș central de națională din străinătate!

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”

Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”



Recomandarile redactiei
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Bogdan Stelea l-a pus la zid pe Gigi Becali: ”Pur și simplu, despre asta e vorba!”
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Ce lovitură! A semnat cu Rapid înainte de ultima etapă a sezonului regulat
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
Anunțul făcut de FCSB la două zile după ce a ratat play-off-ul
Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”
Planul lui Gigi Becali nu are șanse de reușită! Unde se ”blochează” strategia patronului de la FCSB: ”Toți suntem triști!”
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
E OUT! Florin Bratu pleacă de la CS Dinamo și semnează în Superliga
Alte subiecte de interes
Prima decizie luată de Inter după eliminarea din Champions League
Prima decizie luată de Inter după eliminarea din Champions League
Starul tras pe linie moartă la Bayern Munchen, în negocieri cu mari cluburi europene!
Starul tras pe linie moartă la Bayern Munchen, în negocieri cu mari cluburi europene!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
CITESTE SI
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

stirileprotv Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

stirileprotv Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

stirileprotv 28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!