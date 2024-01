Fiul lui Florentin Petre a fost crescut la Centrul de Copii și Juniori al lui Dinamo, unde a fost promovat la prima echipă. Nu a convins în ”Ștefan cel Mare” și a fost, ulterior, împrumutat la Sepsi și mai apoi cedat definitiv la Poli Iași.

În 2019 a ajuns în eșalonul secund, la Farul Constanța, iar apoi a mai evoluat la Dacia Unirea Brăila, Minaur Baia Marea și Ceahlăul Piatra Neamț, reușind să promoveze de două ori în Liga 2.

Florentin Petre (48 de ani), în prezent antrenor la Unirea Ungheni, l-a lăudat pe fiul său pentru calitățile sale și se arată convins de faptul că acesta poate reveni în primul eșalon.

Florentin Petre: ”Patrick poate mult mai mult”

„Patrick e foarte bine acum. Și să nu uităm că nu a jucat titular în toate meciurile, a intrat și pe parcurs. Mă bucur foarte tare pentru el, este într-o formă sportivă bună. Să dea Dumnezeu să fie sănătos, să mai dea câteva goluri.

Sunt convins că Patrick poate mult mai mult și-l văd mult mai sus. Are calitate, este un jucător care face diferența tot timpul când intră pe teren. Toate echipele de Liga 1 își doresc jucători care fac diferența în ultimii 30 de metri.

Și eu, ca antrenor, îmi doresc jucători ca el. Cu el am promovat la Brăila, oriunde l-am antrenat a jucat și a dat randament maxim. Am încredere în el, știu că poate mai mult și am să-l susțin mereu ca să facă lucrurile cât mai bine pentru el și pentru familia lui”, a spus Patrick Petre, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

Patrick Petre a evoluat în 13 partide în acest sezon pentru cei de la Ceahlăul Piatra Neamț, în Cupa României și Liga 2, reușind să înscrie de șase ori și să ofere un assist.

Ceahlăul se luptă la play-off în Liga 2!

Cu 22 de puncte, Ceahlăul este la egalitate cu Csikszereda Miercurea Ciuc, Concordia Chiajna și CSA Steaua București.

În ultimele patru partide din campionatul regulat, moldovenii le vor întâlni pe Concordia Chiajna (deplasare), CSC Dumbrăvița (acasă), Csikszereda (deplasare) și Progresul Spartac (acasă).