- Clubul din Liga 2 a anunțat printr-un comunicat că părțile au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului valabil până în vara anului 2026.
Venit la Piatra Neamț în 2022, pe vremea când tatăl său, Florentin Petre, era antrenor principal, mijlocașul a fost una dintre piesele-cheie la promovarea Ceahlăului în Liga 2, cu 12 goluri marcate în sezonul de Liga 3. În total, Patrick a strâns 58 de meciuri în tricoul galben-negru, cu 17 goluri și cinci pase decisive.
Cu cine poate semna Patrick Petre după despărțirea de Ceahlăul Piatra Neamț
În acest sezon însă, fiul fostului internațional român a avut evoluții șterse, cu opt apariții fără gol sau assist, ultima înfrângere cu Corvinul Hunedoara (2-3) fiind și ultima sa în tricoul nemțenilor.
Potrivit informațiilor Sport.ro, CS Dinamo ar fi interesată de aducerea lui Patrick Petre în iarnă. Formația din Liga 2 traversează o perioadă dificilă și ocupă locul 17, cu doar opt puncte după 10 etape.
Dacă va semna, Patrick Petre ar deveni cel mai bine cotat jucător al echipei, cu o valoare de 225.000 de euro pe Transfermarkt, peste Silvian Matei, actualul lider al clasamentului intern (200.000 €).
Până în prezent, Patrick Petre a evoluat pentru Dinamo, Sepsi, Poli Iași, Farul, Dacia Unirea Brăila, Minaur Baia Mare și Ceahlăul Piatra Neamț.