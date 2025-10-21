Venit la Piatra Neamț în 2022, pe vremea când tatăl său, Florentin Petre, era antrenor principal, mijlocașul a fost una dintre piesele-cheie la promovarea Ceahlăului în Liga 2, cu 12 goluri marcate în sezonul de Liga 3. În total, Patrick a strâns 58 de meciuri în tricoul galben-negru, cu 17 goluri și cinci pase decisive.



Cu cine poate semna Patrick Petre după despărțirea de Ceahlăul Piatra Neamț



În acest sezon însă, fiul fostului internațional român a avut evoluții șterse, cu opt apariții fără gol sau assist, ultima înfrângere cu Corvinul Hunedoara (2-3) fiind și ultima sa în tricoul nemțenilor.



Potrivit informațiilor Sport.ro, CS Dinamo ar fi interesată de aducerea lui Patrick Petre în iarnă. Formația din Liga 2 traversează o perioadă dificilă și ocupă locul 17, cu doar opt puncte după 10 etape.



Dacă va semna, Patrick Petre ar deveni cel mai bine cotat jucător al echipei, cu o valoare de 225.000 de euro pe Transfermarkt, peste Silvian Matei, actualul lider al clasamentului intern (200.000 €).



Până în prezent, Patrick Petre a evoluat pentru Dinamo, Sepsi, Poli Iași, Farul, Dacia Unirea Brăila, Minaur Baia Mare și Ceahlăul Piatra Neamț.

