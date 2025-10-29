Petre Jr. s-a despărțit recent de Ceahlăul după trei ani petrecuți la Piatra Neamț și a semnat acum cu FC Bacău.

Patrick Petre, prezentat la FC Bacău

Divizionara secundă a făcut anunțul oficial în această seară: ”Bine ai venit, Patrick Petre! Mijlocașul ofensiv se alătură echipei noastre”.