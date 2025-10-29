Petre Jr. s-a despărțit recent de Ceahlăul după trei ani petrecuți la Piatra Neamț și a semnat acum cu FC Bacău.
Patrick Petre, prezentat la FC Bacău
Divizionara secundă a făcut anunțul oficial în această seară: ”Bine ai venit, Patrick Petre! Mijlocașul ofensiv se alătură echipei noastre”.
Pentru că Patrick Petre s-a despărțit de Ceahlăul Piatra Neamț după încheierea perioadei de mercato, el nu poate fi legitimat acum la noua sa echipă, așa că va trebui să aștepte luna ianuarie pentru a reveni pe teren.
Patrick Petre este al doilea jucător prezentat de FC Bacău în această săptămână, după cel al lui Marko Juric.