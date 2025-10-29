OFICIAL Patrick Petre și-a găsit echipă după despărțirea de Ceahlăul: ”Bine ai venit!”

Patrick Petre și-a găsit echipă după despărțirea de Ceahlăul: &rdquo;Bine ai venit!&rdquo;
Patrick Petre, fiul lui Florentin Petre, a semnat în Liga 2.

patrick petreFC BacauCeahlaul Piatra Neamt
Petre Jr. s-a despărțit recent de Ceahlăul după trei ani petrecuți la Piatra Neamț și a semnat acum cu FC Bacău.

Patrick Petre, prezentat la FC Bacău

Divizionara secundă a făcut anunțul oficial în această seară: ”Bine ai venit, Patrick Petre! Mijlocașul ofensiv se alătură echipei noastre”.

Pentru că Patrick Petre s-a despărțit de Ceahlăul Piatra Neamț după încheierea perioadei de mercato, el nu poate fi legitimat acum la noua sa echipă, așa că va trebui să aștepte luna ianuarie pentru a reveni pe teren.

Patrick Petre este al doilea jucător prezentat de FC Bacău în această săptămână, după cel al lui Marko Juric.

FC Bacău este pe locul 16 în Liga 2

