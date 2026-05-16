Formația din Sfântu Gheorghe a avut însă avantajul punctelor acumulate în sezonul regular și a obținut astfel biletul direct pentru primul eșalon.

Ilfovenii vor merge acum la barajul de promovare/menținere, unde vor întâlni Hermannstadt sau Unirea Slobozia, în funcție de clasamentul final din play-out-ul Superligii.

Ce le-a spus Florin Pîrvu jucătorilor după ce FC Voluntari a ratat calificarea directă în Superliga: „M-am dus în vestiar”

La finalul partidei, antrenorul Florin Pîrvu a vorbit despre dezamăgirea ratării promovării directe, dar și despre mesajul transmis jucătorilor în vestiar imediat după fluierul final.

„Este o victorie care nu ne duce acolo unde ne dorim, dar vreau să vă spun ce le-am spus și băieților în vestiar imediat după joc. Important este că ne-am respectat planul și, așa cum ne-am propus în acest play-off, am jucat toate meciurile la victorie. S-a întâmplat să câștigăm și în ultimul meci. Nu a depins de noi, asta e clar, dar trebuie să rămânem în continuare la fel de motivați.

În play-off am fost echipa care a jucat un fotbal foarte frumos și, nu numai atât, am terminat pe primul loc. Am arătat că merităm să fim în prima ligă. Noi am pierdut foarte multe puncte în sezonul regular. Sezonul regular în Liga 2 este puțin atipic, fiindcă nu se înjumătățesc punctele atunci când intri în play-off. Am pierdut puncte cu echipe mai slab cotate și ne-a costat scump.

Sunt mândru de jucătorii mei. Eu cred că avem șanse mari în următoarele două jocuri. Mă bucur că în acest play-off am arătat că suntem o echipă care merită să fie în Liga 1. Suntem supraîncrezători, asta e foarte clar, dar de luni, când revenim la antrenamente, trebuie să fim aceiași jucători care am fost aici în play-off și să ne prezentăm în baraj să dăm o replică foarte bună.

Orice echipă cu care vom juca o vom respecta. Știm foarte bine că echipele din Liga 1 au un ritm de joc mai bun decât în Liga 2. Eu cred că putem face față oricărui adversar. Îi respectăm, dar vrem să câștigăm. Asta e mentalitatea noastră”, a declarat Florin Pîrvu după meci.

Ungurii au reacționat imediat după ce Sepsi OSK a revenit în Superliga României

Publicația maghiară Nemzetisport a consemnat performanța obținută de Sepsi: ”A revenit în prima ligă românească cu o remiză pe teren propriu”, au titrat ungurii.

”S-a terminat! Sepsi s-a întors în prima linie! Scorul a rămas 1-1, iar Sepsi a revenit în prima ligă după un an. Cele două echipe secuiești (n.r. Sepsi, Csikszereda) vor fi în prima divize românească”, a mai scris Nemzeti.

În Sepsi - Chindia, Nacho Heras a deschis scorul pentru gazde în minutul 56, iar Konstantinos Doumtsios a restabilit egalitatea în minutul 77.