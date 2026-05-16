Gigi Becali a luat decizia în privința băncii tehnice. Când va fi numit noul antrenor

Patronul de la FCSB este obligat de regulament să instaleze un tehnician cu licență PRO, iar o hotărâre finală va fi pusă în practică în zilele următoare.

Timpul expiră pentru campioana en-titre a României. Pe 21 mai se încheie perioada de 30 de zile în care echipa poate fi pregătită de antrenori fără licență PRO, situație în care se află Lucian Filip și Alin Stoica. Astfel, conducerea trebuie să oficializeze o mutare pentru a respecta regulamentele.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a explicat situația și a transmis că patronul așteaptă până în ultima zi permisă. „Nu am absolut nici cea mai vagă idee. Gigi a zis că pe 21 mai decide. Până pe 21 stăm și așteptăm. Pentru mine e târziu și ieri, dar nu decid eu”, a spus oficialul echipei.

Pariul lui Thomas Neubert

Thomas Neubert, fostul preparator fizic al FCSB, anticipează o revenire a lui Elias Charalambous pe banca roș-albaștrilor.

„Dacă e să facem un pariu, la 21 mai vine Elias, așa simt eu. Nu am nicio informație, ci doar așa simt eu. 21 mai e ultima zi în care FCSB poate avea un antrenor interimar. Nu știu dacă va rămâne doar la baraj”, a zis germanul.

Instalarea noului antrenor se va realiza chiar înaintea semifinalei barajului pentru Conference League. FCSB urmează să întâlnească FC Botoșani pe 23 sau 24 mai. În cazul unui succes, roș-albaștrii vor disputa finala în deplasare, cel mai probabil împotriva lui Dinamo, ocupanta locului 4 din play-off.

