De la ora 11:00, LIVE TEXT pe Sport.ro, se joacă ultima etapă din play-off-ul eșalonului secund, iar lupta pentru promovarea directă în SuperLiga este mai încinsă ca niciodată.
Înaintea ultimei runde, Corvinul Hunedoara este deja promovată matematic și ocupă primul loc, cu 68 de puncte. În schimb, bătălia pentru al doilea loc direct promovabil se dă între Sepsi OSK și FC Voluntari.
Clasamentul înaintea ultimei etape:
- Corvinul Hunedoara – 68 puncte
- Sepsi – 63 puncte
- FC Voluntari – 61 puncte
- Steaua – 49 puncte
- FC Bihor – 49 puncte
- Chindia Târgoviște – 42 puncte
Programul ultimei etape din play-off
Sâmbătă, ora 11:00:
- Corvinul Hunedoara – FC Bihor
- Sepsi OSK – Chindia Târgoviște
- Steaua București – FC Voluntari
Sepsi are prima șansă la promovare
Formația din Sfântu Gheorghe este mare favorită să revină în SuperLiga după un singur sezon petrecut în Liga 2. Cu două puncte avans față de FC Voluntari înaintea ultimei runde, Sepsi depinde doar de propriul rezultat în duelul cu Chindia.
De partea cealaltă, FC Voluntari este obligată să câștige pe terenul Stelei și să spere la un pas greșit făcut de Sepsi.
Înaintea ultimei etape, duelurile de baraj pentru promovare/menținere în SuperLiga se conturează astfel:
- Chindia – Farul / Petrolul
- FC Voluntari / Sepsi – Hermannstadt / Unirea Slobozia
Situația poate suferi modificări în funcție de clasamentul final din play-out-ul SuperLigii, competiție care se încheie tot în acest weekend.
Un semn de întrebare există și în cazul Unirea Slobozia, club care așteaptă verdictul TAS în privința licenței pentru SuperLiga.