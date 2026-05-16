De la ora 11:00, LIVE TEXT pe Sport.ro, se joacă ultima etapă din play-off-ul eșalonului secund, iar lupta pentru promovarea directă în SuperLiga este mai încinsă ca niciodată.

Înaintea ultimei runde, Corvinul Hunedoara este deja promovată matematic și ocupă primul loc, cu 68 de puncte. În schimb, bătălia pentru al doilea loc direct promovabil se dă între Sepsi OSK și FC Voluntari.

Clasamentul înaintea ultimei etape:

Corvinul Hunedoara – 68 puncte

Sepsi – 63 puncte

FC Voluntari – 61 puncte

Steaua – 49 puncte

FC Bihor – 49 puncte

Chindia Târgoviște – 42 puncte

Programul ultimei etape din play-off

Sâmbătă, ora 11:00:

Corvinul Hunedoara – FC Bihor

Sepsi OSK – Chindia Târgoviște

Steaua București – FC Voluntari

Sepsi are prima șansă la promovare

Formația din Sfântu Gheorghe este mare favorită să revină în SuperLiga după un singur sezon petrecut în Liga 2. Cu două puncte avans față de FC Voluntari înaintea ultimei runde, Sepsi depinde doar de propriul rezultat în duelul cu Chindia.

De partea cealaltă, FC Voluntari este obligată să câștige pe terenul Stelei și să spere la un pas greșit făcut de Sepsi.

Înaintea ultimei etape, duelurile de baraj pentru promovare/menținere în SuperLiga se conturează astfel:

Chindia – Farul / Petrolul

FC Voluntari / Sepsi – Hermannstadt / Unirea Slobozia

Situația poate suferi modificări în funcție de clasamentul final din play-out-ul SuperLigii, competiție care se încheie tot în acest weekend.

Un semn de întrebare există și în cazul Unirea Slobozia, club care așteaptă verdictul TAS în privința licenței pentru SuperLiga.