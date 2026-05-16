Ilie Dumitrescu dezvăluit cauzele prăbușirii de la Rapid: „Acesta este adevărul”

Fostul internațional Ilie Dumitrescu a analizat haosul din Giulești, punctând lipsa de comunicare dintre conducere și antrenorul Costel Gâlcă, dar și absența liderilor din vestiar.

Rapid a ratat matematic prezența în cupele europene, în urma remizei din deplasare cu FC Argeș, scor 2-2, partidă disputată vineri seară în penultima etapă a play-off-ului. Eșecul și-a pus imediat amprenta pe atmosfera din lot. Fundașul Alex Pașcanu a transmis că relațiile de la nivelul clubului sunt complet compromise, incluzând aici legătura dintre echipă și conducere.

În același timp, antrenorul Costel Gâlcă și-a anunțat plecarea. Tehnicianul i-a criticat pe șefii clubului și a precizat că duelul cu Universitatea Craiova, din runda finală, va fi ultimul pentru el pe banca echipei.

Gâlcă și Kopic, în Dinamo - Rapid / Foto Sport Pictures
Ilie Dumitrescu: „Costel Gâlcă nu a fost luat în seamă”

Ilie Dumitrescu a disecat situația din tabăra alb-vișiniilor și a scos în evidență lipsa de susținere pentru antrenor în gestionarea vestiarului și a indisciplinei.

„Costel Gâlcă nu a fost luat în seamă, asta am înțeles. Ce a transmis el nu s-a făcut niciodată. Eu nu am înțeles că au fost privilegiați. În momentul în care apar anumite probleme de disciplină, cumva conducerea ar trebui să fie pe aceeași linie cu antrenorul, cum a fost în cazul lui Baroan, când a fost exclus”, a spus fostul atacant al naționalei.

Totodată, „Mister” i-a dat dreptate lui Pașcanu în privința rupturii interne și a subliniat incapacitatea echipei de a gestiona presiunea meciurilor cu miză.

„E un fenomen mai complex. Eu rămân și la ce a spus Pașcanu, acesta este adevărul despre ce se întâmplă la Rapid. După un eșec nu mai ai șansa să revii, pentru că este un alt nivel al competiției, alți adversari. În sezonul regulat, după ce pierdeau cu un adversar mai puternic, își reveneau etapa viitoare cu unul mai slab. Asta s-a întâmplat în fiecare sezon la Rapid. După prima etapă de play-off erau pe locul întâi. Pierzi un meci, iar lucrurile se duc în zona aceea. Eu văd o echipă fără lideri importanți, contează enorm într-un play-off să îi ai, o să vedem la echipele care joacă meciul pentru campionat, Craiova și U Cluj”, a adăugat Ilie Dumitrescu.

Formația giuleșteană ocupă poziția a cincea, cu 33 de puncte, fără șanse de a mai ajunge echipele aflate pe locurile de Europa: Universitatea Craiova (46), U Cluj (45), CFR (41) și Dinamo (37). Ultima poziție din play-off este ocupată de FC Argeș, cu 31 de puncte.

