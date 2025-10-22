După despărțirea de președintele Cristi Balaj, clubul l-a readus pe Iuliu Mureșan, omul care a scris istorie în Gruia timp de 18 ani.

La doar câteva zile distanță, a urmat un nou șoc: demiterea antrenorului Andrea Mandorlini. Până la instalarea lui Dan Petrescu, așteptat în noiembrie, echipa este condusă de interimarilor Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.

Ionuț Rada s-a crucit: „Nu există logică”

Situația a fost comentată dur de fostul fundaș Ionuț Rada, campion cu CFR în 2012. Fostul internațional consideră că deciziile luate în ultimele luni „nu au logică” și că lucrurile au scăpat de sub control.

„E complicat ce se întâmplă la CFR. A fost rotația asta între Petrescu și Mandorlini, iar acum nu știm dacă Petrescu se va întoarce cu adevărat. E clar că nu funcționează lucrurile. Pleacă Petrescu, vine Mandorlini, pleacă Mandorlini, vine iar Petrescu. Mi se pare că totul a scăpat de sub control”, a spus Rada pentru GSP.

Mai mult, Rada crede că revenirea lui Iuliu Mureșan este o misiune extrem de dificilă: „E o provocare uriașă. Lotul nu mai e cum era, situația e diferită. Vom vedea dacă poate să readucă stabilitatea.”

Ionuț Rada are 106 meciuri în CV pentru CFR, formație pentru care a și înscris de șase ori.

Pe lângă CFR, Rada a evoluat și pentru FCSB, Rapid, FCU Craiova, CS Otopeni, Progresul București, Sănătatea Cluj, dar și în străinătate la SSC Bari, Karlsruher SC și Fidelis Andria.

