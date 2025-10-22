Internaționalul român a reușit o ”dublă” de senzație. A marcat pentru prima dată în minutul 54 pentru 3-1, iar, mai apoi, a punctat pentru 4-1 în minutul 80.

Football Meets Data estimează că PSV va ieși din faza principală UCL

După meciul în care Dennis Man a fost desemnat ”Man of the Match”, statisticienii de la Football Meets Data au estimat că PSV Eindhoven are șanse reale să se califice în play-off-ul de calificare în optimi. Pentru a face acest lucru, echipa lui Man trebuie să încheie faza principală în primele 24 de echipe.

La ultima estimare, PSV se află chiar sub linie, însă experții mai așteaptă și alte surprize din partea olandezilor.

”Victorie uriașă pentru PSV seara trecută. Ei sunt chiar la limita Top 24 preconizat, chiar sub linie.

În prezent, se așteaptă să încheie cu 8 puncte, însă al doilea cel mai probabil scenariu este să obțină 11 puncte, iar al treilea cel mai probabil – 10 puncte.

Se estimează că vor fi necesare 10 puncte (n.r. să încheie în primele 24 de echipe)”, a scris miercuri seară Football Meets Data.

