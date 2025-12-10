VIDEO Cum se descurcă în acest sezon fundașul dreapta transferat de Dinamo de la Steaua: 1 gol, 1 assist, 1 cartonaș roșu

Cum se descurcă &icirc;n acest sezon fundașul dreapta transferat de Dinamo de la Steaua: 1 gol, 1 assist, 1 cartonaș roșu Liga 2
Matei Marin este împrumutat de ”câini” în Liga 2.

DinamoMatei MarinSteauaCSM Olimpia Satu Mareliga 2
În luna septembrie, Dinamo anunța transferul internaționalului de juniori Matei Marin, în vârstă de 19 ani.

Fundașul dreapta venea de la Steaua și avea să fie împrumutat imediat de ”câini” tot în Liga 2, la CSM Olimpia Satu Mare.

Marin a jucat până acum la sătmăreni etapă de etapă, de fiecare dată fiind titular.

În cele 11 meciuri a reușit să înscrie un gol (în 1-1 cu CSC Șelimbăr) și să dea o pasă decisivă (în 1-0 cu Gloria Bistrița), dar în ultima rundă a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene (primite în minutele 31 și 35, în 1-3 cu CSM Slatina).

”Momentul decisiv al partidei a venit în minutul 35, când Matei Marin a văzut al doilea cartonaș galben pentru un fault inutil, lăsându-și echipa în inferioritate numerică”, au explicat sătmărenii pe site-ul oficial.

Cum îl prezenta Dinamo pe Matei Marin în septembrie

"Bine ai venit, Matei Marin!

Crescut la juniorii clubului CSA Steaua București, Matei vine la Dinamo din postura de jucător liber și a semnat un contract valabil pentru 3 sezoane competiționale, până la data de 30.06.2028.

Matei evoluează pe postul de fundaș dreapta, iar în această vară a făcut parte din lotul naționalei U19 a României pentru turneul final european, unde a bifat 10 minute pe teren.

În același timp, am ajuns la un acord cu clubul de liga a doua, CSM Olimpia Satu Mare, pentru împrumutul său în acest sezon competițional. Semnarea lui Matei Marin face parte din strategia pe termen mediu și lung a clubului.

Îi dorim mult succes lui Matei la Satu Mare și îl așteptăm înapoi mai puternic, cu un plus de experiență!", au scris dinamoviștii pe contul oficial de Facebook la momentul transferului.

Transferul vine după o perioadă dificilă pentru jucător, care a revenit pe teren la începutul acestui an după o absență de aproape un an, cauzată de o ruptură de ligamente la genunchi.

Chiar și așa, a reușit să îl convingă pe selecționerul Ion Marin să îl includă în lotul pentru EURO U19.

"Sunt incredibil de bucuros să fiu aici, mai ales după accidentarea pe care am avut-o. Am muncit din greu pentru asta și acum sunt la Euro! Vreau să dau tot ce am mai bun", zicea Matei Marin înaintea turneului final.

