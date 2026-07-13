OFICIAL Curățenie în lotul lui Dinamo! Două despărțiri anunțate de echipa din „Ștefan cel Mare”

Curățenie în lotul lui Dinamo! Două despărțiri anunțate de echipa din „Ștefan cel Mare” Superliga
SPORT.RO
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Dinamo continuă remanierea lotului. Clubul a anunțat despărțirea pe cale amiabilă de Antonio Bordușanu și Luca Bărbulescu.

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DinamoAntonio Bordusanuluca barbulescu
Din articol

Antonio Bordușanu părăsește formația bucureșteană după o perioadă îndelungată petrecută la prima echipă. Jucătorul crescut în propria academie a strâns 68 de partide oficiale la seniori, timp în care a marcat două goluri și a furnizat cinci pase decisive.

  • Mult succes antonio bordusanu si luca barbulescuclubul a ajuns la o intelegere de incetare pe c
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Experiență scurtă pentru Bărbulescu

Al doilea nume de pe lista plecărilor este Luca Bărbulescu. Mijlocașul a fost legitimat în luna iulie a anului 2025, însă a evoluat în doar două rânduri pentru echipa alb-roșie în prima parte a campionatului. În a doua jumătate a sezonului, fotbalistul a fost trimis sub formă de împrumut în eșalonul secund, la Corvinul Hunedoara..

„Clubul a ajuns la o înțelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu jucătorii Antonio Bordușanu și Luca Bărbulescu. Le mulțumim lui Antonio și Luca pentru toată contribuția pe care au adus-o clubului Dinamo și le urăm mult succes mai departe în carieră”, au transmis oficialii grupării bucureștene.

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