Antonio Bordușanu părăsește formația bucureșteană după o perioadă îndelungată petrecută la prima echipă. Jucătorul crescut în propria academie a strâns 68 de partide oficiale la seniori, timp în care a marcat două goluri și a furnizat cinci pase decisive.

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Experiență scurtă pentru Bărbulescu

Al doilea nume de pe lista plecărilor este Luca Bărbulescu. Mijlocașul a fost legitimat în luna iulie a anului 2025, însă a evoluat în doar două rânduri pentru echipa alb-roșie în prima parte a campionatului. În a doua jumătate a sezonului, fotbalistul a fost trimis sub formă de împrumut în eșalonul secund, la Corvinul Hunedoara..

„Clubul a ajuns la o înțelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu jucătorii Antonio Bordușanu și Luca Bărbulescu. Le mulțumim lui Antonio și Luca pentru toată contribuția pe care au adus-o clubului Dinamo și le urăm mult succes mai departe în carieră”, au transmis oficialii grupării bucureștene.