Concordia Chiajna şi CSM Reşiţa au obţinut victorii cu emoţii, duminică, în etapa a 12-a din Liga 2, după ce au evoluat circa o jumătate de oră în inferioritate numerică.

CSM Slatina - Concordia Chiajna 1-2: Din Sula a înscris din nou

Concordia a învins fostul lider CSM Slatina cu scorul de 2-1, în deplasare, deşi Darius Ghindovean a fost eliminat în minutul 57.

Din Sula (38) şi Alexis Chamorro (41) au înscris pentru oaspeţi, golul oltenilor fiind semnat de Robert Lăpădătescu (80).

Gazdele au ratat un penalty prin Szilard Magyari (62).

CSM Reșița - Gloria Bistrița 1-0, cu Bărbuț omul de trei puncte

CSM Reşiţa s-a impus cu 1-0 în faţa Gloriei Bistriţa, prin golul lui Cristian Bărbuţ (7), dar bănăţenii au jucat în zece din minutul 63, când a fost eliminat Sergiu Rimovecz.

Gloria a ratat un penalty prin Marius Lupu (65).

Rezultatele etapei

Vineri

Steaua Bucureşti - CS Dinamo Bucureşti 0-0

Sâmbătă

CSL Ştefăneşti - Chindia Târgovişte 0-3

CSC Dumbrăviţa - Politehnica Timişoara 2-2

SCM Râmnicu Vâlcea - CS Afumaţi 3-2

Cetatea Suceava - FC Bihor 2-2

CSM Olimpia Satu Mare - CSC 1599 Şelimbăr 2-0

SC Popeşti-Leordeni - Metalul Buzău 2-1

ASA Târgu Mureş - Unirea Slobozia 0-1

FC Bacău - Metaloglobus 1-4

Duminică

CSM Slatina - Concordia Chiajna 1-2

CSM Reşiţa - Gloria Bistriţa 1-0

Clasamentul din Liga 2

1. Poli Timişoara 28 puncte

2. Chindia Târgoviște 27

3. SC Popeşti-Leordeni 27

4. CSM Slatina 25

5. CSM Reşiţa 24

6. Cetatea Suceava 22

7. Concordia Chiajna 22

8. Metalul Buzău 21

9. FC Bihor 19

...

Info: Agerpres

Foto: SC Popești-Leordeni