Debut oficial la Dinamo după 19 meciuri consecutive în care a stat pe banca de rezerve a "câinilor"!
Atacantul adus din Bundesliga a fost folosit în sfârșit de Zeljko Kopic.

Dinamo Zeljko Kopic luca barbulescu Catalin Cirjan Farul Constanta
Transferat în vară de Dinamo după ce ultima dată evoluase la Augsburg, în Bundesliga de juniori, atacantul Luca Bărbulescu (18 ani) a debutat oficial la ”câini” aseară, în egalul 0-0 din deplasare cu Farul Constanța din faza grupelor Cupei României.

Bărbulescu l-a înlocuit în minutul 89 pe căpitanul Cătălin Cîrjan.

Până acum, tânărul atacant fusese ”uitat” de Zeljko Kopic pe banca de rezerve la toate cele 18 meciuri de până acum din Superligă și la prima partidă a lui Dinamo din Cupa României, acel 3-1 cu CS Dinamo din Liga 2.

Cum a prezentat Dinamo transferul lui Luca Bărbulescu și ce a spus atacantul

După Cristian Mihai, Luca Bărbulescu a fost al doilea transfer al verii anunțat de Dinamo. El a semnat pe trei sezoane.

"Luca Bărbulescu a devenit Câine Roșu!

Noul atacant al clubului nostru și-a petrecut ultimii 4 ani de carieră la juniorii echipei de Bundesliga, FC Augsburg, evoluând la mai multe grupe din cadrul academiei clubului.

Luca, în vârstă de 18 ani, a bifat minute și în naționala U17 a României, iar înțelegerea cu clubul se întinde pe o durată de 3 ani, până la 30.06.2028 cu opțiunea de prelungire pe încă un sezon.

Îi dorim cât mai multe realizări lui Luca în tricoul echipei noastre!", a transmis Dinamo încă din luna mai a acestui an.

”Sunt foarte fericit că am ajuns la Dinamo. E un vis devenit realitate.

Îmi doresc să am evoluții cât mai bune și să răsplătesc încrederea tuturor.

Pentru suporteri am un mesaj simplu: să ne susțină și să fie siguri că dăm totul pentru Dinamo”, declara atunci noul atacant al ”câinilor” pentru aplicația Dinamo.

