Quadri Taiwo (20 de ani / 187 cm) este golgheterul Ligii 2, a marcat până acum 9 goluri în 8 meciuri pentru SC Popești-Leordeni. Este împrumutat de la Universitatea Cluj și ar putea fi înlocuitorul lui Jovo Lukic, atacant de la care spune că s-a inspirat. Este din Nigeria, a mai jucat în Israel și recunoaște că îi de dor de mama lui, pe care o va vizita abia în luna decembrie. În acest moment, ilfovenii ocupă poziția a șasea în Liga 2, cu 15 puncte acumulate după 8 etape, iar pe 10 octombrie vor înfrunta pe Metaloglobus București.

"Jovo e un tip de treabă, am învățat mult de la el, a fost profesorul meu"

"Am început să joc fotbal de mic, la școală. Nu am practicat alte sporturi, fotbalul este prima și singura mea dragoste. Am venit în România din Israel, am jucat la Bnei Sakhnin. E bine pentru mine, e un fotbal bun, sunt oameni buni. Ce lucruri au România și Nigeria în comun? Cred că oamenii sunt foarte primitori în ambele țări.

În perioada în care am jucat pentru Cluj am acumulat o bună experiență. A fost dificil, nu am jucat mult, dar am învățat multe lucruri și am evoluat ca sportiv. (Ești pregătit să te întorci acolo și să-l înlocuiești pe Jovo Lukic?) Da... Jovo e un tip de treabă, am învățat mult de la el. Nu cred că trebuie să-l înlocuiesc, a fost profesorul meu. Vreau să mă întorc și să îmi las amprenta proprie. Mă inspir de la câțiva atacanți din Liga 1, în special atacanți. Vizionez multe meciuri și vreau să învăț cât mai multe lucruri.

"Am foame de succes, în fața porții sunt un prădător"

Sunt fericit că am venit aici, la Popești-Leordeni, că am ales să fac acest pas și a fost bine. Vreau să joc mai mult. Obiectivul meu este să marchez cât mai multe goluri, indiferent în ce divizie joc. Sunt atacant, sunt concentrat pe marcat goluri. Vreau să marchez, obiectivul e să dau 15-20 de goluri.

Sunt puternic, îmi păstrez cumpătul și am foame de succes. În fața porții sunt un prădător. Golul meu preferat marcat în acest sezon cred că e cel dat lui Poli Timișoara. Am pierdut meciul, din nefericire, dar este un gol important, înscris împotriva unei echipe de calitate.

Cred că ne luptăm pentru locurile de play-off. Cred că putem, pentru că am jucat împotriva celor mai grei adversari, cu Timișoara, cu Reșița. Mai avem meciuri dificile, nu luăm nicio întâlnire ușor, vom lupta în fiecare meci, pentru fiecare punct.

"Iubesc Borussia Dortmund, visez să joc în Champions League"

Visul meu este să mă îmbunătățesc continuu, vreau să joc la cel mai înalt nivel. Iubesc Borussia Dortmund, apropo, e un loc unde vrea să ajung. Visez să joc în Champions League. În privința selecției pentru Nigeria, nu știu ce să zic, deocamdată sunt mulți jucători mai valoroși. Eu trebuie să devin mai bun, apoi am nevoie de noroc. Trebuie să muncesc zi de zi, nu mă gândesc așa departe. Dar sper la tot ce e mai bun. Nu simt o presiune să fiu convocat, sunt relaxat în această privință.

Îmi place foarte mult să mă uit la filme, sunt un tip care nu iese foarte mult în oraș. Filme din Nigeria, de la Hollywood, de pe Netflix, filme de acțiune în general.

"Recunosc că îmi e dor de mama, mă duc acasă în decembrie"

Nu provin dintr-o familie bogată, dar nu suntem nici săraci, ne descurcăm ok. Suntem recunoscători pentru lucrurile pe care le avem. Părinții mei nu au făcut sport. Mama e croitoreasă, iar tata este șofer. Sunt mândri de mine, deși voiau să merg la școală mai mult. Șansele să devii fotbalist în Nigeria sunt foarte mici, dar am reușit, așa că-i mulțumesc lui Dumnezeu. Părinții mei sunt mândri de mine. Recunosc că îmi e dor de mama, mă duc acasă în decembrie (râde). Primul lucru pe care îl fac când ajung în Nigeria e să merg acasă și să îii dau tricoul de joc mamei mele.

(Dacă Nigeria nu e atentă, România te poate fura pentru echipa națională?) Nu știu, vom vedea ce ne rezervă viitorul. Dar sunt mândru că sunt nigerian", a declarat fotbalistul pentru Sport.ro.

"Taiwo este un jucător care mai mult ca sigur va face pasul către Liga 1"

Cristian Popescu, antrenorul secund de la SC Popești-Leordeni, spune că atacantul nigeriar are calitățile necesare ca să facă saltul către prima ligă din România. "Din punctul meu de vedere, Taiwo este un jucător care mai mult ca sigur va face pasul către Liga 1. Simte incredibil poarta, este exact omul potrivit, la locul potrivit, de fiecare dată. Este un jucător cu certe calități și un om sincer. Este deosebit ca și suflet, ca și inteligență, iar aceste lucruri îi măresc calitatea fotbalistică", a precizat acesta.