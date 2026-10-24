LIVE TEXT Etapa 11 din Liga 2 ACUM! Joacă liderul CSM Slatina și invincibila Poli Timișoara, iar CS Dinamo mai încearcă o minune

Etapa 11 din Liga 2 ACUM! Joacă liderul CSM Slatina și invincibila Poli Timișoara, iar CS Dinamo mai încearcă o minune Liga 2
SPORT.RO
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Meciurile din divizia secundă, LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
csm slatinaPoli TimisoaraCS DinamoSC Popesti LeordeniUnirea Slobozia
Din articol

Cetatea Suceava - CSM Slatina

”🤍💙 O legendă a fotbalului sucevean, din nou pe Areni!

Lovitura de start a partidei de astăzi, dintre Cetatea 1932 Suceava și CSM Slatina, va fi dată de Ilie Gafencu, fost jucător al Sucevei în Divizia A și unul dintre fotbaliștii emblematici ai generației sale”, a anunțat gruparea suceveană.

Meciul poate fi urmărit LIVE VIDEO AICI

CS Dinamo - SC Popești-Leordeni

Primul ”11” ales de Ionuț Chirilă:

Unirea Slobozia - Concordia Chiajna

Gloria Bistrița - CSC Dumbrăvița

Metalul Buzău - CSL Ștefăneștii de Jos

Poli Timișoara - FC Bacău

* FC Bihor - CSM Reșița 2-0 s-a jucat joi.

* Duminică se joacă Chindia Târgoviște - CSM Olimpia Satu Mare, CS Afumați - Steaua și CSC Șelimbăr - ASA Târgu Mureș, iar luni ultimul meci al etapei, Metaloglobus - SCM Râmnicu Vâlcea.

El este ”ceasul elvețian” al lui Ionuț Chirilă! Are bunici celebri

După victoria spectaculoasă în deplasare din ultima etapă din Liga 2, 4-1 cu CSL Ștefăneștii de Jos, CS Dinamo a mai urcat în clasament, iar acum echipa antrenată de Ionuț Chirilă se află pe locurile 16-18 (din 22), la egalitate de puncte cu Unirea Slobozia și Steaua.

Așa cum ne-a obișnuit în fiecare rundă, trupa din Ștefan cel Mare a aliniat din nou o garnitură plină de juniori de 16-17 ani, iar pagina oficială CS Dinamo Fotbal a postat zilele trecute un material amplu despre unul dintre aceștia, Robert Lecca:

”🥳 Swiss Made ⚪🔴

Născut pe 21 octombrie 2009, mijlocașul dinamovist Robert Lecca împlinește astăzi 17 ani.

Povestea lui Lecca în fotbalul românesc a început în luna august a acestui an, la Slatina, când profesorul Chirilă l-a debutat într-un meci cu liderul ligii secunde.

De atunci, optarul lui CS Dinamo a adunat opt prezențe în Liga 2 și a crescut, de la o etapă la alta, odată cu echipa noastră.

Din vară în Ștefan cel Mare, Lecca a venit la CS Dinamo cu școala elvețiană de fotbal. Jucase anterior pentru echipa de seniori a lui FC Gland, din Țara Cantoanelor, în "Finales de promotion 2e ligue".

Între 12 și 16 ani, Robert Lecca a evoluat la Team Vaud La Côte, academie regională integrată în sistemul de elită al Asociației Elvețiene de Fotbal pentru dezvoltarea tinerelor talente. Aici deține recordul de prezențe la categoria U16, reușind cele mai multe meciuri jucate într-un singur sezon (24) din istoria echipei. Ulterior, Lecca a evoluat și pentru echipa secundă a celor de la FC Stade Nyonnais.

Exact ca un ceas elvețian, Lecca este unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai generației 2009.

Puștiul nostru visează să joace, într-o zi, pentru România. La fel cum au făcut-o bunicii săi, regretații Nicolae "Culae" Lupescu (1940-2017) și Dumitru Lecca (1936-2026), nume de legendă pentru fotbalul și baschetul românesc.

La mulți ani, Robert!”.

Clasamentul din Liga 2

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