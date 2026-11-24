România a debutat cu o înfrângere la limită la Campionatul Mondial Under 17 din Qatar, 0-1 cu Mexic, iar astăzi joacă de la ora 14:30 cu Venezuela.

În prima etapă, sud-americanii s-au impus cu 2-1 în fața Camerunului.

Programul României la Campionatul Mondial U17

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic – ROMÂNIA 1-0

Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela – ROMÂNIA

Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA – Camerun

Clasamentul Grupei K

1. Venezuela 3 p

2. Mexic 3 p

3. Camerun 0 p

4. România 0 p

Lotul României

Portari

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Fundași

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia);

Mijlocași

Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Atacanți

Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

Selecționer

Mircea Diaconescu