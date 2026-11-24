Răzvan Lucescu (57 de ani) a părăsit fotbalul european, la capătul sezonului trecut însă, paradoxal, în Asia, la Al-Sadd, are parte de întâlniri cu nume mult mai mari din fotbalul mondial, comparativ cu perioada PAOK Salonic.

De la începutul campaniei din Champions League Elite, tehnicianul român i-a înfruntat pe Simone Inzaghi (antrenor la Al-Hilal Riad) și pe Brendan Rodgers (antrenor la Al-Qadsiah). Iar diseară, de la ora 20:15, se va afla față în față cu Ange Postecoglou, fostul antrenor al lui Drăgușin la Tottenham, care conduce Al-Nassr Riad de la începutul acestui sezon.

Pe teren, echipa lui Lucescu jr trebuie să găsească o soluție pentru a-l opri pe legendarul Cristiano Ronaldo. La 41 de ani, inepuizabilul star portughez e în fața unui alt moment care îl poate face unic.

Al-Nassr – Al-Sadd, LIVE pe VOYO, de la ora 20:15

În partida Al-Nassr – Al-Sadd din etapa a 5-a în Champions League Elite, Cristiano Ronaldo poate deveni cel mai bun marcator din istoria clubului saudit în competițiile continentale.

În acest moment, CR7 împarte locul 1 cu marocanul Abderrazak Hamdallah, cel care a evoluat pentru Al-Nassr, în perioada 2018-2021. Ronaldo și Hamdallah au câte 16 goluri pentru Al-Nassr, în Asia. Dacă își va trece numele pe lista marcatorilor, în partida cu Al-Sadd Doha (Qatar), Ronaldo va rămâne singur pe locul 1.

Probleme mari pentru Lucescu jr: are o „armată“ de indisponibili

Dacă Al-Nassr a strâns 6 puncte din trei partide jucate până acum în Champions League Elite și are șanse bune de a termina în Top 8, pentru a avansa în optimi, în schimb, echipa lui Lucescu jr e la pământ, în această competiție.

Al-Sadd a făcut doar 2 puncte din primele patru meciuri și riscă eliminarea din competiția în care ar fi trebuit să fie o pretendentă la trofeu. S-a ajuns aici și din cauza multiplelor probleme de lot pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Inclusiv, diseară, în partida cu Al-Nassr Riad, formația din Qatar va avea o „armată“ de indisponibili: Brozovic, Roberto Firmino, Claudinho, Younes El Hannach și Pedro Miguel.

La ultimul duel, în care Al-Nassr și Al-Sadd s-au întâlnit la Riad, tot în Champions League, formația din Doha s-a impus cu 2-1, în decembrie 2024.

De la ora 20:15, meciul Al-Nassr Riad – Al-Sadd Doha va fi live pe VOYO!