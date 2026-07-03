OFICIAL OUT de la FCSB! A plecat de la echipă fotbalistul care a debutat odată cu Daniel Bîrligea

OUT de la FCSB! A plecat de la echipă fotbalistul care a debutat odată cu Daniel Bîrligea Superliga FCSB, cu Damașcan în echipă, victorie la scor în amicalul de azi cu ”dușmanul” de-o viață! Au debutat și Daniel Bîrligea și Mihai Popescu
SPORT.RO
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Continuă mutările estivale în fotbalul românesc.

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Eric DamașcanFCSBdaniel birligeaSC Popesti LeordeniMihai Popescu
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Mijlocașul Eric Damașcan a fost împrumutat de FCSB la SC Popești Leordeni, care în ultimul sezon a obținut promovarea în Liga 2.

În vârstă de 18 ani, el a debutat la prima echipă a lui FCSB odată cu Daniel Bîrligea și Mihai Popescu, într-un amical câștigat cu 3-0 în septembrie 2024 în fața celor de la FC Voluntari.

Eric Damașcan, de la FCSB la Popești Leordeni

”Campionii României au câștigat cu 3-0 partida amicală disputată sâmbătă, împotriva celor de la FC Voluntari, la Baza Sportivă FCSB.

Golurile roș-albaștrilor au fost reușite de Valentin Crețu (6), Baba Alhassan (36) și Marius Ștefănescu (75). Pentru echipa noastră au debutat, în acest joc, noile achiziții Daniel Bîrligea și Mihai Popescu, primul fiind coautor la golul lui Ștefănescu.

FCSB a evoluat în prima repriză în următoarea formulă de echipă: Udrea - Crețu, Chiricheș, Alecsandroaie, Panțîru - Șut, Alhassan - Baeten, Oct. Popescu, Miculescu - Tănase.

În a doua repriză, echipa trimisă în teren de Elias Charalambous a fost următoarea: Vlad - Pantea, M. Popescu, Dawa, Pădurariu - Alhassan, Baeten - Ștefănescu, L. Phelipe, Popa - Bîrligea.

Pe parcursul celei de-a doua părți, Damașcan l-a înlocuit pe Baeten”, anunța atunci FCSB.

Eric Damașcan fusese atunci promovat de la echipa de juniori din Liga Elitelor Under 16.

Foto: FCSB, Sport Pictures

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