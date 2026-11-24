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UEFA Champions League revine marți, 24 noiembrie, cu etapa cu numărul 5 din „Faza Ligii”. Această rundă ne aduce dueluri tari, iar România va fi reprezentată atât prin jucători, cât și prin arbitrul Istvan Kovacs.

Istvan Kovacs, sub lupa englezilor înainte de Manchester City - Napoli

Centralul din Carei a primit o delegare de top, acesta urmând a fi prezent la duelul dintre Manchester City și Napoli. Partida este programată marți, 24 noiembrie, de la ora 22:00.

În ziua meciului, jurnaliștii din Anglia au analizat cu atenție ultimele prestații ale românului. Ziariștii au amintit inclusiv de bilanțul bun avut de Manchester City în meciurile conduse de Istvan Kovacs: 3 victorii și o înfrângere.

„UEFA a confirmat că arbitrul român Istvan Kovacs va conduce brigada care va oficia partida dintre Manchester City și Napoli, din Champions League, programată în această săptămână.

Până acum, Kovacs a acordat 60 de cartonașe galbene, a eliminat opt jucători pentru cumul de cartonașe galbene, a dictat patru eliminări directe și a acordat șapte lovituri de la 11 metri.

Aceasta va fi a doua partidă arbitrată de Kovacs în UEFA Champions League în actuala campanie, după ce a condus victoria lui Real Madrid, scor 4-1, împotriva celor de la RB Leipzig – echipă care a pierdut cu 2-3 în fața lui Manchester City în faza ligii – pe Santiago Bernabeu, la finalul lunii octombrie.

Manchester City are un bilanț pozitiv în meciurile conduse de arbitrul român, câștigând trei dintre cele patru confruntări, însă a pierdut ultima partidă, scor 1-3, în fața lui Real Madrid, în play-off-ul pentru optimile de finală ale Champions League, în februarie 2025.

Celelalte rezultate ale lui City în meciurile arbitrate de Istvan Kovacs sunt victoria cu 4-3 împotriva lui Real Madrid, la finalul lunii aprilie 2022, victoria cu 1-0 în fața lui Atletico Madrid, la începutul lunii aprilie 2022, și succesul cu 5-1 obținut în deplasare împotriva lui Club Brugge, în octombrie 2021", au notat englezii.