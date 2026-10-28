Atacantul crescut de la Dinamo este golgheter în Liga 2 și se bate la promovarea în Superliga

Atacantul crescut de la Dinamo este golgheter în Liga 2 și se bate la promovarea în Superliga Liga 2
SPORT.RO
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Un atacant crescut de „câini” e pe val în liga secundă.

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Gabriel RaducanCetatea SuceavaPetre GrigorasQuadri TaiwoDinamo
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Gabriel Răducan (25 de ani) traversează un sezon foarte bun la Cetatea Suceava. Atacantul format la Dinamo este unul dintre cei mai eficienți jucători din Liga 2 și contribuie la parcursul surprinzător al nou-promovatei.

Răducan a semnat cu formația suceveană la începutul anului, pe vremea când aceasta evolua în Liga 3. Sub comanda lui Petre Grigoraș, echipa a obținut promovarea, iar acum are un început solid în eșalonul secund.

Ex-Dinamo, Gabriel Răducan este golgheterul echipei și pe locul doi în ligă

După 11 etape, Cetatea Suceava ocupă locul 5, cu 21 de puncte, după șase victorii, trei remize și două înfrângeri. Formația a înscris 22 de goluri, iar șapte dintre acestea îi aparțin lui Gabriel Răducan.

Atacantul a bifat 10 apariții în actuala stagiune, cu șapte goluri și o pasă decisivă. Cotat la 125.000 de euro, acesta se află pe locul al doilea în clasamentul golgheterilor din Liga 2, după Quadri Taiwo, atacantul nigerian împrumutat de Universitatea Cluj la Popești-Leordeni, care a înscris de 13 ori.

  • Formația antrenată de Petre Grigoraș revine în Liga 2 sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 11:00, pentru partida cu FC Bihor, din etapa #12.

Deși beneficiază de bani publici, Cetatea Suceava are statut de club privat și drept de promovare. Astfel, dacă va ajunge în play-off-ul Ligii 2, formația va putea lupta pentru un loc în Superliga României.

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