Marius Șumudică cere penalizarea FCSB: „Nu este normal să accepți așa ceva, este deja prea mult”

Marius Șumudică cere penalizarea FCSB: „Nu este normal să accepți așa ceva, este deja prea mult” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Marius Șumudică a explicat motivul pentru care FCSB ar trebui să fie sancționată. 

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Marius Șumudică a intervenit în scandalul rasismului iscat la derby-ul FCSB - Rapid 4-1 de pe Arena Națională, în care o parte din fanii gazdelor i-a numit „țigani” pe suporterii oaspeților.

Șumudică l-a contrazis pe Gigi Becali, care a susținut că este vorba doar despre o poreclă și un simplu cântec de galerie. 

Marius Șumudică solicită penalizarea FCSB

Antrenorul celor de la CFR Cluj, fost tehnician și atacant al Rapidului, a spus că LPF sau FRF ar trebui să sancționeze cluburile ai căror suporteri au astfel de comportamente. 

„Trebuie să punem punct acestor jigniri. Eu am promis că nu voi mai răspunde. Am fost provocat de atâtea ori, inclusiv de galerii, să aduc injurii echipelor adverse.

Nu am făcut asta, chiar am suportat foarte multe. Cred că deja este vorba despre rasism. Atâta timp cât ataci o etnie, cred că nu este normal.

Îl cunosc pe Gigi, eu n-am vrut să intru cu el în nicio polemică, dar aici greșește. Sunt două lucruri total diferite ca poreclă. Când vorbești despre «țigani», este vorba despre o etnie. Este o diferență mare între «câinii roșii» și «țigani», chiar dacă unii susțin că ar fi doar niște porecle.

Când vii și cu jigniri la adresa etniei maghiare, nu este normal. Consider că echipele sau cluburile respective trebuie penalizate. O mare influență ar trebui să aibă forurile competente.

Nu știu cine, Liga, Federația sau altcineva. Observatorii de joc ar trebui instruiți în așa fel încât să dea semnalul pentru oprirea jocului timp de câteva minute. Nu este normal să accepți așa ceva”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Șumudică: „La foarte multe meciuri sunt înjurat”

El a continuat ulterior să explice despre cât de ușor se poate ajunge la o bătaie generală de la scandările respective. 

„În afară de faptul că suntem în derizoriu, ceea ce se întâmplă la nivelul scandărilor este ieșit din comun. Se va ajunge la contacte fizice, este nevoie doar de o scânteie.

La foarte multe meciuri sunt înjurat, făcut în toate felurile. N-am reacționat, am considerat că nu este un atac. Dar, atâta timp cât suporterii echipei adverse m-au făcut «țigan» și au strigat «Țigane, țigane, țigane!», asta m-a deranjat.

Poți să mă faci în toate felurile, să îmi aduci injurii, dar să treci în partea cealaltă este deja prea mult. Cu tot respectul pentru fanii care vin la meciuri, din păcate, unii consumă alcool, iar alcoolul le face rău și devin mult mai irascibili și violenți.

Am văzut femei care lucrează ca stewarzi și care nu au nicio putere. Le dai la o parte și începe o încăierare”, a adăugat Șumudică. 

Marius Șumudică

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Marius sumudica a rabufnit dupa remiza cu dinamo
Marius Șumudică / Foto: PRO TV
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Gigi Becali a intervenit la televizor, în contextul în care anumiți fani FCSB au fost acuzați de rasism pe Arena Națională față de rivalii de la Rapid, cu ocazia derby-ului câștigat de echipa sa sâmbătă cu scorul de 4-1. 

Reacția lui Gigi Becali cu privire la scandările de la FCSB - Rapid

Deși cuvântul „țigan” poate fi considerat rasist, potrivit CNCD (Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării), Becali a susținut că scandarea suporterilor echipei sale reprezintă doar o „poreclă” în contextul unei rivalități. 

„Ce scandări rasiste? Ce e aia 'rasiste'? Eu știu definiția rasismului, dar voi inventați rasismul! Cine are mai mulți țigani în galerie?

﻿Unde e rasismul? Să fie reglementările pe adevăr și pe realitate, nu dacă se cântă un cântec. Aia e porecla lor. Dacă zic de Dinamo, de câini, înseamnă că îi fac animale pe cei de la Dinamo?

Nu e așa scandarea? Am avut mereu boală pe câini? E vorba de o rivalitate. Dacă așa considerau, mergeau la comisii. Văd că voi considerați. Voi inventați și speculați. Așa le spune, țigani, asta e porecla lor. 

Becali: „Nu au boală pe țigani, au boală pe echipa asta”

Nouă ni se spune 'Steaua'. Ei au porecla asta. Dacă jucăm cu Real Madrid, spunem că avem boală pe 'Blancos'. Dacă jucăm cu Milan, aveam boală pe 'Rossoneri'. Nu este rasism. 

Ce e mai rău? Să înjuri de mame, de neveste, de copii, sau să strigi o poreclă? Nu există! Nu e rasism! E un cântec care se cântă! E porecla unui club! Gata! Galeria Rapidului nu se supără! Văd că se supără alții. 

Noi avem mai mulți țigani în galerie! Ce fac? Strigă împotriva lor? Nu au boală pe țigani, au boală pe echipa asta. Dacă ar avea boală pe țigani, nu i-ar mai primi pe țigani în galerie la noi", a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro

Patronul FCSB-ului, contrazis în direct

Ulterior, moderatorul Vali Moraru l-a contrazis pe omul de afaceri.

„Asta nu scuză cu nimic. Am auzit argumentul ăsta de la oameni care sunt rasiști, că au prieteni din etnia cutare. N-are nicio legătură că ai prieteni maghiari și apoi strigi 'afară, afară cu ungurii din țară'. Nicio legătură! 

N-au găsit altă rimă, am înțeles. Să zică de Rapid, dacă au ceva de zis. Cine le-a pus porecla asta, ei înșiși? Există o evoluție a civilizației. 

Dacă într-o vreme erau permise, se râdea așa și pe dincolo, totuși, haideți să evoluăm puțin! Să ne intereseze să cântăm ceva prin care să susținem echipa noastră”, a intervenit Moraru. 

Becali și-a menținut însă opinia: „Nu vreau să evoluăm, eu vreau să rămânem așa, primitivi. Nu vreau să evoluăm în TikTok”.

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