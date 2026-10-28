Marius Șumudică cere penalizarea FCSB: „Nu este normal să accepți așa ceva, este deja prea mult”

Marius Șumudică a intervenit în scandalul rasismului iscat la derby-ul FCSB - Rapid 4-1 de pe Arena Națională, în care o parte din fanii gazdelor i-a numit „țigani” pe suporterii oaspeților.

Șumudică l-a contrazis pe Gigi Becali, care a susținut că este vorba doar despre o poreclă și un simplu cântec de galerie.

Marius Șumudică solicită penalizarea FCSB

Antrenorul celor de la CFR Cluj, fost tehnician și atacant al Rapidului, a spus că LPF sau FRF ar trebui să sancționeze cluburile ai căror suporteri au astfel de comportamente.

„Trebuie să punem punct acestor jigniri. Eu am promis că nu voi mai răspunde. Am fost provocat de atâtea ori, inclusiv de galerii, să aduc injurii echipelor adverse.

Nu am făcut asta, chiar am suportat foarte multe. Cred că deja este vorba despre rasism. Atâta timp cât ataci o etnie, cred că nu este normal.

Îl cunosc pe Gigi, eu n-am vrut să intru cu el în nicio polemică, dar aici greșește. Sunt două lucruri total diferite ca poreclă. Când vorbești despre «țigani», este vorba despre o etnie. Este o diferență mare între «câinii roșii» și «țigani», chiar dacă unii susțin că ar fi doar niște porecle.

Când vii și cu jigniri la adresa etniei maghiare, nu este normal. Consider că echipele sau cluburile respective trebuie penalizate. O mare influență ar trebui să aibă forurile competente.

Nu știu cine, Liga, Federația sau altcineva. Observatorii de joc ar trebui instruiți în așa fel încât să dea semnalul pentru oprirea jocului timp de câteva minute. Nu este normal să accepți așa ceva”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Șumudică: „La foarte multe meciuri sunt înjurat”

El a continuat ulterior să explice despre cât de ușor se poate ajunge la o bătaie generală de la scandările respective.

„În afară de faptul că suntem în derizoriu, ceea ce se întâmplă la nivelul scandărilor este ieșit din comun. Se va ajunge la contacte fizice, este nevoie doar de o scânteie.

La foarte multe meciuri sunt înjurat, făcut în toate felurile. N-am reacționat, am considerat că nu este un atac. Dar, atâta timp cât suporterii echipei adverse m-au făcut «țigan» și au strigat «Țigane, țigane, țigane!», asta m-a deranjat.

Poți să mă faci în toate felurile, să îmi aduci injurii, dar să treci în partea cealaltă este deja prea mult. Cu tot respectul pentru fanii care vin la meciuri, din păcate, unii consumă alcool, iar alcoolul le face rău și devin mult mai irascibili și violenți.

Am văzut femei care lucrează ca stewarzi și care nu au nicio putere. Le dai la o parte și începe o încăierare”, a adăugat Șumudică.