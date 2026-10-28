Campionul mondial cu Argentina a răbufnit după ce a văzut câștigătorul Balonului de Aur: "Așa se dă acum trofeul"

Campionul mondial cu Argentina a răbufnit după ce a văzut câștigătorul Balonului de Aur: &quot;Așa se dă acum trofeul&quot; Fotbal extern
SPORT.RO
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Cristian Romero (28 de ani), fundașul argentinian al lui Atletico Madrid, s-a arătat nemulțumit de rezultatul de la Balonul de Aur 2026, unde Harry Kane a cucerit marele trofeu.

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cristian romeroArgentinaLionel MessiHarry KaneLamine YamalBalonul de Aurkylian mbappe
Din articol

După un sezon în care Harry Kane a reușit 73 de goluri la echipa de club și la națională, atacantul lui Bayern Munchen a obținut Balonul de Aur, devenind primul englez care izbutește această performanță după o pauză de 25 de ani.

Cristian Romero: "Astăzi, Balonul de Aur e dat celui cu mai mulți urmăritori pe Instagram sau celui care știe să vorbească mai bine"

Pe podium s-au mai clasat Kylian Mbappe și Lamine Yamal. Lionel Messi, finalist cu Argentina la Cupa Mondială din vară, a încheiat doar pe locul 5.

Cristian Romero, fostul fundaș al lui Tottenham, ajuns la Atletico Madrid în această vară, a criticat modul în care a ajuns să se acorde Balonul de Aur. În opinia argentinianului, niciun alt fotbalist nu era mai îndreptățit decât Lionel Messi să obțină marele trofeu.

"Astăzi, Balonul de Aur a devenit într-o oarecare măsură o strategie de marketing. Îl vor da celui cu cei mai mulți urmăritori pe Instagram sau celui care știe să vorbească cel mai bine. Dacă stai să urmărești un meci de fotbal, ceea ce face Leo Messi este incomparabil. De aceea este cel mai mare din toate timpurile.

Uneori, oamenii cred că premiul trebuie să-l câștige cel care ia Liga Campionilor sau cel care câștigă un Mondial. Dar adevărul este că n-am văzut pe nimeni altcineva să facă ceea ce face Messi și să aibă influența lui asupra jocului.

Lamine Yamal, Mbappe și Harry Kane sunt toți fenomenali. Dar pentru ceea ce făcea Leo nu există explicație", a spus Romero, într-un interviu pentru Los Edul citat de El Marplatense.

Imagini spectaculoase de la Balonul de Aur 2026

  • Balonul de aur 15
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Clasamentul final la Balonul de Aur 2026

  • 1. Harry Kane
  • 2. Kylian Mbappe
  • 3. Lamine Yamal
  • 4. Rodri
  • 5. Lionel Messi
  • 6. Khvitcha Kvaratskhelia
  • 7. Ousmane Dembele
  • 8. Erling Haaland
  • 9. Michael Olise
  • 10. Fabian Ruiz

Ce a spus Harry Kane după ce a primit Balonul de Aur

Ajuns la microfon, vârful englez a vorbit despre ce înseamnă acest premiu pentru el și le-a mulțumit celor care l-au susținut de-a lungul timpului.

„Am rămas fără cuvinte. Mulțumesc celor de la France Football pentru acest eveniment extraordinar. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au votat pentru mine. Felicitări tuturor câștigătorilor și celor nominalizați. Mulțumesc tuturor colegilor. Fără voi și fără restul echipei nu ar fi fost posibil, fără felul în care mă motivați și mă ajutați să concurez și să progresez ca jucător, așa că vă mulțumesc foarte mult. Îi doresc tot binele lui Vincent Kompany, îi doresc să se facă bine cât mai curând. Este o onoare să joc pentru Bayern Munchen”, a spus Harry Kane pe scenă.

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