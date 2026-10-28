Campionul mondial cu Argentina a răbufnit după ce a văzut câștigătorul Balonului de Aur: "Așa se dă acum trofeul"

După un sezon în care Harry Kane a reușit 73 de goluri la echipa de club și la națională, atacantul lui Bayern Munchen a obținut Balonul de Aur, devenind primul englez care izbutește această performanță după o pauză de 25 de ani.

Cristian Romero: "Astăzi, Balonul de Aur e dat celui cu mai mulți urmăritori pe Instagram sau celui care știe să vorbească mai bine"

Pe podium s-au mai clasat Kylian Mbappe și Lamine Yamal. Lionel Messi, finalist cu Argentina la Cupa Mondială din vară, a încheiat doar pe locul 5.

Cristian Romero, fostul fundaș al lui Tottenham, ajuns la Atletico Madrid în această vară, a criticat modul în care a ajuns să se acorde Balonul de Aur. În opinia argentinianului, niciun alt fotbalist nu era mai îndreptățit decât Lionel Messi să obțină marele trofeu.

"Astăzi, Balonul de Aur a devenit într-o oarecare măsură o strategie de marketing. Îl vor da celui cu cei mai mulți urmăritori pe Instagram sau celui care știe să vorbească cel mai bine. Dacă stai să urmărești un meci de fotbal, ceea ce face Leo Messi este incomparabil. De aceea este cel mai mare din toate timpurile.

Uneori, oamenii cred că premiul trebuie să-l câștige cel care ia Liga Campionilor sau cel care câștigă un Mondial. Dar adevărul este că n-am văzut pe nimeni altcineva să facă ceea ce face Messi și să aibă influența lui asupra jocului.

Lamine Yamal, Mbappe și Harry Kane sunt toți fenomenali. Dar pentru ceea ce făcea Leo nu există explicație", a spus Romero, într-un interviu pentru Los Edul citat de El Marplatense.