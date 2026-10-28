VIDEO EXCLUSIV Sergiu Stancu, antrenorul care a dus România în sferturile Europeanului de Volei, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

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Alexandru Hațieganu
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Sergiu Stancu e selecționerul naționalei României de volei masculin, calificată între primele opt reprezentative ale Europei.

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Sergiu Stancu la Poveștile Sport.ro

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Performer al anului 2026, selecționerul Sergiu Stancu își spune povestea vieții și a carierei în emisiunea Poveștile Sport.ro, transmisă de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro. Timp de o oră, fostul mare jucător și antrenor al naționalei de volei masculin, face o trecere prin momentele importante ale carierei și răspunde și la Întrebările-Fulger, rubrica tradițională a emisiunii lui Andru Nenciu.

Sergiu Stancu la Poveștile Sport.ro

România, cu Sergiu Stancu selecționer, a ajuns în această toamnă până în sferturile Campionatului European de Volei, o performanță uriașă pentru tot sportul românesc. Fost mare jucător la cluburi importante ale Europei și din România, selecționerul în vârstă de 44 de ani vorbește la Poveștile Sport.ro despre parcursul tricolorilor la EURO 2026, spune care sunt atuurile echipei sale și cum a construit o reprezentativă care în ultimii ani a jucat de la egal la egal cu marile forțe ale lumii în volei.

Tot la Poveștile Sport.ro, Sergiu Stancu explică pas cu pas victoria memorabilă din grupe, de la Cluj, împotriva selecționatei Franței, campioană olimpică en-titre, și dezvăluie lucruri neștiute despre o serie de imagini de nota 10, surprinse în timpul Campionatului European de Volei din acest an.

  • În palmares, România are cinci medalii la Campionatul European: una de aur (1963), două de argint (1955, 1958) şi două de bronz (1971, 1977).

Echipa României, antrenată de Sergiu Stancu şi argentinianul Cristian Imhoff, a avut următoarea componenţă la EURO 2026: Sebastian Bratu, Claudiu Dumitru, Alexandru Raţă, David Ţăranu, Adrian Aciobăniţei, Marian Bala, Rareş Bălean, Daniel Chiţigoi, Victor Asmarandei, Bela Bartha, Ştefan Lupu, Paul Magdaş, Sergio Diaconescu şi Carol Kosinski.

România a încheiat participarea la EuroVolley 2026 cu fruntea sus, în primele 8 de pe continent, în urma rezultatelor: 1-3 cu Letonia, 3-1 cu Elveţia, 2-3 cu Germania, 3-1 cu Turcia şi 2-3 cu Franţa (Grupa D), 3-0 cu Ucraina (optimi) şi 0-3 cu Franţa (sferturi).

  • Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, YouTube Sport.ro și VOYO.
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