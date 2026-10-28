Dublul campion cu Bayern a răbufnit după Balonul de Aur: "Cum poți să-mi spui că Messi e pe locul 5?"

Balonul de Aur i-a revenit lui Harry Kane în acest an, după cele 73 de goluri marcate de atacantul lui Bayern Munchen. Pe podium s-au mai clasat Kylian Mbappe și Lamine Yamal.

Medhi Benatia critică clasamentul de la Balonul de Aur 2026: "Messi joacă tot anul la Miami și termină pe 5?"

Așa cum se întâmplă de obicei la Balonul de Aur, numele câștigătorului sau ierarhia anunțată stârnesc discuții aprinse. La ediția din acest an, Medhi Benatia s-a arătat foarte deranjat de pozițiile pe care au încheiat Lionel Messi și Rodri - cinci, respectiv patru.

Dublu campion cu Bayern și triplu campion cu Juventus, Benatia spune că este nedrept ca Messi și Rodri să încheie atât de sus la Balonul de Aur. În cazul argentinianului aduce în discuție campionatul în care joacă, iar în cazul spaniolului câștigător de Cupă Mondială vorbește despre timpul limita de joc pe care l-a avut în stagiunea precedentă.

"Messi a terminat pe locul cinci. Joci tot anul la Miami și termini pe cinci? Fanii fotbalului european l-au urmărit mai mult pe Messi decât pe Olise?

Da, Messi a fost fantastic la Cupa Mondială. Toată echipa joacă pentru el. Tot respectul, e de vârsta noastră. Dar cum poți să-mi spui că Messi e pe cinci? Iar Rodri e pe patru, deși a jucat doar patru luni?", a spus Benatia, la emisiunea Les Affranchis, citat de Footmercato.