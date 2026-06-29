Longher a semnat și el cu Cetatea Suceava

Cetatea Suceava, formația antrenată de experimentatul Petre Grigoraș, a reușit un nou transfer, conform jurnalistului Emanuel Roșu. Sucevenii s-au înțeles cu Aleksandru Longher, care vine de la rivala județeană Șoimii Gura Humorului.

Acesta a debutat la prima echipă a lui Dinamo, în noiembrie 2017, fiind aruncat în luptă de Vasile Miriuță, dar nu a reușit să se impună apoi ca o piesă de bază în angrenajul "câinilor". Pe fondul problemelor financiare ale lui Dinamo, el a fost lăsat să plece gratis, doar cu păstrarea unui procent de 20% dintr-un eventual transfer, la FC Botoșani, deși era considerat un produs talentat la academiei bucureștenilor.

În această vară, Suceava ia mai adus pe Cătălin Golofca (Șoimii Gura Humorului), Mahadi Kayondo Mahrez (Dumlupinar TSK), Gabriel David (FC Botoșani), Stejărel Vișinar (Gloria Bistrița), Matei Manolache (Gloria Bistrița), Alin Burdeț (Gloria Bistrița) și Vlăduț Cimbru (FC Bacău). De asemenea, s-a despărțit de Marian Drăghiceanu, Marius Codreanu, Andrei Buceac, Șerban Nițu, Alexandru Micu, Antonio Vlad, Radu Ungurianu, David Feșteu (Poli Iași / împrumut expirat) și Păunel Apetrei (LPS Suceava / împrumut expirat).

Este fiul unor deputați de origine poloneză

Aleksandru Longher (26 de ani) este născut la Suceava și s-a format la juniorii cluburilor Sporting Suceava și FC Dinamo București. La nivel de seniori a evoluat pentru FC Dinamo (2017-2019), FC Botoșani (2019-2020 / împrumutat), Politehnica Iași (2020), Academica Clinceni (2020-2022), Unirea Constanța (2022-2023), CS Dinamo București (2023-2024), AFC Cîmpulung Muscel (2024-2025) și Șoimii Gura Humorului (2026).

Are 177cm înălțime, poate juca pe posturile de extremă dreapta, extremă stânga și mijlocaș dreapta și este cotat la 150.000 de euro. Are și cetățenie poloneză, pentru că este fiul cuplului Ghervazen și Victoria Longher, ambii deputați ai minorității poloneze, în mandate succesive, în Parlamentul României.