După ce a câștigat titlul de cel mai bun atacant al anului în cadrul galei de la Londra, Kane a primit și Balonul de Aur, astfel că a scris istorie! A devenit primul englez care câștigă acest premiu după 25 de ani. Ultimul a fost Michael Owen, în 2001, pe vremea când juca la Liverpool.

Harry Kane, record all-time de audiență pe platforma L'Equipe!

A fost o gală cu totul și cu totul specială pentru englezi, ținând cont că France Football a organizat-o la Londra, iar Kane a devenit noul ”rege” al fotbalului. Evenimentul a stabilit și un record de audiență pe platforma de streaming a celor de la L'Equipe.

Publicația franceză a transmis gala live pe site, iar evenimentul a strâns o audiență de 2,2 milioane. Un record absolut, peste cea din 2022, când Benzema a câștigat marele trofeu.

„Sunt mulțumit că am avut puțin mai mult timp pentru a sărbători acest moment atât de special cu prietenii și cu familia mea. Vreau să profit de această ocazie, pentru că acest gen de evenimente apar rar, dar fără să fac vreo nebunie, întrucât avem meci chiar miercuri”, a spus Harry Kane.

După evenimentul de la Londra, Harry Kane s-a întors deja la Munchen, unde s-a antrenat deja alături de colegii săi și a avut parte de o primire pe cinste - DETALII AICI.

Harry Kane, noul Balon de Aur! Ce a titrat presa internațională

Ziarul The Sun face un joc de cuvinte cu titlul „Yes He Kan!” pe prima pagină, în timp ce The Guardian îl salută ca pe un „câştigător pe deplin merituos al celei mai înalte distincţii din fotbal”, care a dat dovadă de „o umilinţă remarcabilă în calitate de superstar”.

Aceeaşi opinie se regăseşte şi în Daily Mail. În editorialul său, Oliver Holt, redactor-şef al secţiei de sport, consideră că acest moment dovedeşte că fotbalul ştie să-i răsplătească pe cei care nu au căutat „nici glorie, nici controverse”, ci s-au dedicat „unei cariere marcate de excelenţă discretă”.

El menţionează, în treacăt, şi câteva contraexemple, precum Lamine Yamal, pe care îl acuză că abuzează de celebritatea sa „angajând artişti cu nanism pentru a-şi sărbători împlinirea vârstei de 18 ani”, sau Cristiano Ronaldo, despre care spune că are „un narcisism exuberant”.