GALERIE FOTO CE UMILINȚĂ! Arsenal, eliminată din Cupa Ligii de o echipă de liga a patra

CE UMILINȚĂ! Arsenal, eliminată din Cupa Ligii de o echipă de liga a patra Fotbal extern
SPORT.RO
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Una dintre cele mai mari surprize ale anului din fotbal vine din Anglia.

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Fleetwood TownArsenalfleetwood town - arsenal
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Campioana en-titre din Premier League, Arsenal, a produs surpriza și a fost eliminată din Cupa Ligii Angliei de Fleetwood Town, echipă care evoluează în Liga a patra. După 1-1 în timpul regulamentar, meciul s-a decis la loviturile de departajare, unde s-a încheiat cu scorul de 5-3 pentru gazde.

Arsenal, eliminată din Cupa Ligii de o echipă de Liga 4!

Fleetwood a luat în serios meciul și a deschis scorul încă din minutul 21 prin Loupalo-Bi. Arsenal era așteptată să revină și a punctat abia în minutul 50, prin Viktor Gyokeres, dar ”tunarii” nu au reușit să înscrie golul victoriei și meciul a fost împins către loviturile de departajare, chiar dacă Arteta avea în teren jucători precum Kai Havertz, Lewis-Skelly, Gyokeres sau Zubimendi.

La penalty-uri, cel care a ratat a fost Bruno Guimaraes. Haughey a transformat ultima lovitură de la 11 metri și a asigurat calificarea în sferturile competiției pentru micuța Fleetwood Town.

Surpriza este una uriașă, dacă ne uităm pe cifre. Fleetwood Town are un lot evaluat la doar 2,8 milioane de euro, sub majoritatea echipelor din Liga 2 din România. De partea cealaltă, Arsenal este una dintre cele mai bine cotate echipe din lume, cu o valoare de piață totală de 1,4 miliarde de euro.

Fleetwood Town - Arsenal (1-1, 5-3 d.p.) | Echipele de start:

  • Fleetwood: Lynch - Rooney, Haughey, Potter - Neal - Bennet, McLean, Helm, Batty - Evans, Loupalo-Bi
  • Arsenal: Meslier - Timber, Mosquera, Salmon, Hincapie - Zubimendi, Lewis-Skelly - O‘Neill, Dowman, Havertz - Gyokeres 
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Meciul a fost oprit de o dronă

Evenimentul s-a petrecut în duelul dintre divizionara a patra Fleetwood Town și Arsenal, contând pentru Cupa Ligii Angliei, disputat pe arena Highbury Stadium din Fleetwood.

Jocul a fost oprit în primele două minute ale confruntării, la scorul de 0-0, potrivit Associated Press. Arbitrul a observat drona care plana deasupra terenului exact în momentul în care cei de la Arsenal se pregăteau să execute o lovitură liberă.

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