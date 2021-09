Adi Popa, avertisment pentru FCSB: „Vom atrage din ce în ce mai mulți suporteri!” Declarații după primul meci la CSA 

CSA Steaua a câștigat deplasarea de la Brașov, 1-0, din etapa a opta a Ligii 2, singurul gol al partidei fiind marcat de Chipirliu, în minutul 56.

În meciul cu echipa pregătită de Ilie Stan, a fost utlizat în premieră și Adi Popa, iar la finalul meciului, fostul jucător de la FCSB, a mărturisit că este încrezător în proiectul celor de la CSA Steaua.

„Cred că de la promovarea cu Chiajna, în 2010-2011, nu mai știu data exactă, nu am mai jucat în Liga 2. Sunt bucuros pentru cele trei puncte, jocul bun sau rău se uită, punctele rămân. Mă bucur că am putut să îmi ajut echipa și sper că de la meci la meci să îmi aduc și valoarea pe care o am și pe care mi-am demonstrat-o de-a lungul vremii.

Mă bucur că suporterii sunt alături de noi, depinde doar de echipă să îi țină alături și să îi înmulțească. Eu am încredere în acest grup experimentat. Vom atrage din ce în ce mai mulți suporteri.

Am considerat că e important să rămân lângă familie, am și un business destul de important în țară. De ce să nu vin la Steaua, să ajut să promovăm? Numai venind câte unul, ca mine, putem să promovăm. Sper să fiu eu primul pion.

Chiar dacă nu avem drep de promovare, nu mă împiedică să fiu profesionist, nu mă împiedică să dau totul, chiar dacă nu avem drep de promovare. Eu știu ce am în contractul meu, locul 1, 2. Sunt un campion, am câștigat atâtea trofee”, a declarat Adi Popa la finalul meciului.