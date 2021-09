Adi Popa, prezentat oficial la CSA Steaua. Primele imagini cu fotbalistul și numărul purtat pe tricou

După despărțirea de Academica Clinceni, Adi Popa s-a antrenat alături de CSA Steaua, iar după aproape trei luni în care s-a pregătit alături de roș-albaștri, acesta a semnat un contract valabil două sezoane cu „militarii”, după cum a anunțat în exclusivitate sport.ro.

Jucătorul a realizat primele fotografii cu echipamentul noii formații pentru care va evolua, ocazie cu care a dezvăluit și numărul pe care îl va purta pe tricou, 88.

Popa: „Nu am găsit ceva să merite”



„Au fost mai mulți factori, faptul că din străinătate, mi-am dorit foarte mult să merg, de când am venit la FCSB, m-a tras foarte mult în jos situația de acolo, mi-am dorit să plec afară. Nu am găsit ceva să merite ca salariu, condiții, am preferat să rămân în țară.

Eu m-am antrenat de la 1 iulie cu ei, de când am terminat contractul cu Clinceni, ca în cazul în care găsesc ceva, să plec afară pregătit. Am avut mai multe discuții cu domnul Oprița, domnul Bogdan Marinescu, mi-au spus că le-ar plăcea să continui la ei.

Nu s-a pus problema, dacă vă spun salariile pe care am fost și la Clinceni și Voluntari, o să spuneți că sunt fraier. Merg la Liga 2, nu e mai bine aici, am luat-o în jos”, a declarat Adi Popa la digisport.ro.