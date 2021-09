Ghencea Style! Adi Popa și-a trasat țintele la CSA Steaua

Deși în urmă cu trei luni Adi Popa nega vehement că va semna cu CSA Steaua când digisport.ro a scris că s-a înțeles cu formația lui Daniel Oprița, în cele din urmă fostul internațional a și semnat oficial cu gruparea militară.

Într-un interviu pentru Steaua TV, fostul mijlocaș de FCSB a vorbit despre cum și-a fixat țintele la formația care joacă pe modernul stadion din cartierul Ghencea.

Adi Popa, la CSA Steaua

"În jurul vârstei de 7-8 ani am venit prima oară pe stadion şi îmi aduc aminte de vechiul stadion. Un pas important pentru mine, revin în locurile unde am copilărit, în locurile unde am cunoscut cele mai mari satisfacţii din carieră pe acest stadion.

(Te gândeşti să îţi închei cariera cu o promovare cu Steaua?) Nu mă gândesc, ăsta este obiectivul meu personal, pe lângă cel impus în contract. Pe termen scurt să fiu sănătos în primul rând. Să prind ritmul de meci cât mai repede pentru că eu nu am jucat niciun minut din luna mai când am avut ultima etapă la Clinceni.

Chiar dacă m-am antrenat de la 1 iulie cu ei, meciul este meci şi nu am jucat nici meciuri de pregătire, nici oficiale. Când se trage prima linie să fim în primele 6, iar din iarnă încolo să atacăm 1-4", a declarat Adi Popa, pentru Steaua TV.

24 de meciuri și patru goluri a strâns Adi Popa la naționala României în perioada 2012-2017

Trei titluri a câștigat Adi Popa în Liga 1, toate cu FCSB