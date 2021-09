„O să spuneți că sunt fraier” Adi Popa, primele declarații după ce a semnat cu CSA Steaua

După despărțirea de Academica Clinceni, Adi Popa s-a antrenat alături de CSA Steaua, iar după aproape trei luni în care s-a pregătit alături de roș-albaștri, acesta a semnat un contract valabil două sezoane cu „militarii”, după cum a anunțat în exclusivitate sport.ro.

Fostul mijlocaș al FCSB-ului a mărturisit de l-a determinat să aleagă CSA Steaua și care sunt obiectivele pe care le are la echipa pregătită de Daniel Oprița.

Popa: „Nu am găsit ceva să merite”

„Au fost mai mulți factori, faptul că din străinătate, mi-am dorit foarte mult să merg, de când am venit la FCSB, m-a tras foarte mult în jos situația de acolo, mi-am dorit să plec afară. Nu am găsit ceva să merite ca salariu, condiții, am preferat să rămân în țară.

Eu m-am antrenat de la 1 iulie cu ei, de când am terminat contractul cu Clinceni, ca în cazul în care găsesc ceva, să plec afară pregătit. Am avut mai multe discuții cu domnul Oprița, domnul Bogdan Marinescu, mi-au spus că le-ar plăcea să continui la ei.

Nu s-a pus problema, dacă vă spun salariile pe care am fost și la Clinceni și Voluntari, o să spuneți că sunt fraier. Merg la Liga 2, nu e mai bine aici, am luat-o în jos”, a declarat Adi Popa la digisport.ro.

„Obiectivul este promovarea în Liga 1”

„Sunt proaspăt venit, am o speranță, să fim noi acolo, să obținem sportiv dreptul de a promova, restul nu mai contează, nu mai ține de noi. Trăim în România și poate se ține cont de meritul sportiv. Dacă nu se poate, la anul vom putea aborda promovarea, din ce am înțeles, se poate.

Vreau să ajut, să pun umărul, să umplem stadionul din Ghencea, așa cum a fost tot timpul. La mine în contract, pot să vă spun că obiectivul este promovarea în Liga 1. Am o gândire pozitivă, asta scrie la mine în contract și în primul sezon, și în al doilea”, a precizat noul jucător al CSA Stelei.