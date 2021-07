"Vreau sa ma retrag pe Ghencea!" Declaratia cu care Adi Popa ii pune pe ganduri pe fanii FCSB! Ce a spus despre viitoarea echipa

Adi Popa a vorbit despre viitorul sau.

Numele fostului jucator de la Clinceni a fost recent asociat cu o posibila mutare la Steaua, proaspat promovata in Liga 2. Fostul fotbalist al FCSB-ului se antreneaza in Ghencea dupa despartirea de echipa lui Ilie Poenaru si a dezvaluit ca va fi in tribune la meciul de inaugurare.

Totodata, in legatura cu viitorul sau, dupa zvonurile aparute, Popa a spus ca nu a negociat cu Steaua, insa isi doreste sa se retraga pe Ghencea.

"Nu am avut nicio discutie cu Steaua. Dupa ultimele experiente din Romania, char imi doresc sa merg afara. Eu mi-as dori sa ma retrag pe Ghencea.

Acolo am cunoscut cele mai frumoase amintiri legate de fotbal si acolo mi-as dori sa ma si retrag. Este un vis!", a spus Adi Popa pentru as.ro.

Adi Popa a jucat ultima data pentru FCSB din 2019 pana in vara anului trecut, cand a plecat cu scandal de la echipa, dupa ce Gigi Becali a decis sa il bage in somaj tehinic. Fotbalistul a castigat ulterior procesul cu FCSB, care a fost nevoita sa il plateasca. 'Motoreta' are trei titluri in palmares cu ros-albastrii.