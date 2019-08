Accidentare SOCANTA in Rapid 1-0 ASU Poli! I-a dat PERVERSA si a fost luat cu ambulanta dupa ce a ramas INCONSTIENT la pamant!

Rapid a castigat cu emotii mari meciul contra lui ASU Poli Timisoara! Victoria a venit in final, dupa autogolul portarului de la Poli, Murariu.

Meciul a fost intrerupt pentru mai mult de 5 minute in repriza a doua! Dupa un contact intre Rares Lazar si Sergiu Jurj, ultimul a avut rau de suferit! A fost dus imediat la spital. Jurj a fost lovit in gat cu bratul de fotbalistul Rapidului, care a parasit si el terenul.



Initial, arbitrul i-a dat numai galben, insa a revenit asupra deciziei cand a vazut cat de grava e situatia lui Jurj. Fotbalistul trecut si pe la CSU Craiova a ramas inconstient la pamant mai bine de un minut, inainte ca medicii sa-l stabilizeze si sa-l urce apoi in salvare.