Anamaria Prodan, implicata intr-un scandal cu amenintari si limbaj obscen! "Mai faceti p**a transferul! Nu mai pleaca din Liga a 4-a!" De la ce a pornit totul

Anamaria Prodan este protagonista unor inregistrari interzise minorilor.

Gazeta Sporturilor a publicat doua inregistrari audio din 2016, cand impresara se afla intr-un conflict cu cei de la CSU Craiova, in timpul negocierilor pentru mutarea lui Sergiu Jurj la Verona.

Intr-unul dintre aceste materiale, Anamaria Prodan foloseste cuvinte obscene, amenintandu-l pe un ton dur pe impresarul Virgil Colfescu: "Virgile, imi spui si mie, in p**a mea, ca trebuie sa semneze Craiova actele, a treia parte pentru Verona? P**a mea... Imi spui sau nu-mi spui? Ca e jucatorul meu... Ca daca nu, nu mai reziliez niciun contract cu Craiova si mai faceti p**a transferul. Las-o in p**a mea!"

Potrivit GSP, conflictul dintre Prodan si oficialii Craiovei s-a iscat din cauza faptului ca ea a incercat sa-i faciliteze plecarea fotbalistului in Italia, facandu-l liber de contract, iar oltenii au incercat sa realizeze transferul fara implicarea ei.

Cealalta inregistrare este cu un mesaj audio catre presedintele Craiovei, Marcel Popescu, in care Anamaria Prodan a spus ca se va razbuna pe jucator pentru situatia creata: "Marcele, pentru cum a vorbit ta-su cu avocatul meu la modul ca nu exista semnatura lui si toate bagabontelile astea, i-am spus si lui Mihai (n.r. Rotaru, finantatorul clubului), care m-a sunat acum... nu fac nimic, nu semnez nimic sa bage in TMS (n.r. sistemul international de inregistrare al transferurilor), sa considere picat transferul, pe perioada contractului cu mine asta nu se va misca de la liga a patra."

Atacantul Sergiu Jurj, care evolueaza in prezent la Focsani, in Liga a 3-a, a fost coleg cu Dennis Man, Darius Olaru si Florinel Coman. Acum 4 ani putea ajunge in Italia, insa transferul nu s-a concretizat. El a fost doar imprumutat la Hellas, unde a rezistat un singur sezon, iar apoi cariera lui a luat-o pe o panta descendenta.