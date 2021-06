Timisoara va avea un nou stadion! Cand va fi gata noua "bijuterie" din Banat in care se vor investi 120 de milioane de euro

"Dan Paltinisanu" se va transforma intr-o arena ultramoderna.

Compania Nationala de Investitii va emenaja o noua arena in locul stadionului "Dan Paltinisanu". Potrivit documentatiei intocmita pentru varianta 3 de lucru, costructia va costa 600 216 062 lei cu TVA, respectiv 121 856 436 de euro, cea mai mare suma, 505 001 364 lei, fiind acoperita de CNI, conform opiniatimisoarei.ro.

Noul stadion va avea 30 000 de locuri, va fi fara pista de atletism si va fi finalizat in 2026. Constructia propriu-zisa nu ar dura mai mult de 2 ani jumatate, restul din timp fiind alocat pentru studii, licitatii si obtinerea de avize.

Presedintele Consiliului Judetean Timis a anuntat ca va sustine acest demers cu 11 milioane de euro si a oferit certitudinea ca timisorenii se vor putea bucura in viitor de o arena ultramoderna.

"Mergem inainte cu proiectul noului stadion al Timisoarei. Fara pista de atletism. Vinerea aceasta supunem aprobarii indicatorii tehnico – economici ai stadionului pe care il vom construi pe locatia actualei arene.

Vorbim de un stadion de 30.000 de locuri, dintre variantele propuse de studiul de prefezabilitate am ales-o pe cea cu cel mai bun raport facilitati – cost. Atasat vedeti randarea acesteia.

Investitia este estimata in aceasta faza la aproape 122 milioane euro cu TVA, in sarcina Consiliului Judetean intrand o cofinantare de 11 milioane euro, atat cheltuieli eligible, cat si neeligibile. Restul sumei va fi asigurat prin bugetul national.

Ca timp de realizare, studiul de prefezabilitate estimeaza ca acesta ar putea fi construit in 4 ani, incluzand studiul de fezabilitate si proiectarea obiectivului.

Investitia va fi realizata de catre Compania Nationala de Investitii, arena urmand a fi predata in patrimoniul judetului", a declarat Alin Nica, presedintele Consiliului Judetean Timis, pe pagina sa de Facebook.

In prezent, Timisoara are trei echipe de fotbal. ASU Politehnica si Ripensia sunt ambele in Liga 2, in timp ce ACS Poli se afla in Liga 3.