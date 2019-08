Steaua poate sa o intalneasca pe FCSB in Cupa Romaniei! Duel tare pentru Rapid in turul 3 al competitiei! Care sunt meciurile

CSA Steaua mai trebuie sa treaca de un singur tur pana in 16-imi, acolo unde poate sa intalneasca o echipa de Liga 1.

CSA Steaua a trecut in turul 2 al Cupei Romaniei de Mostistea Ulmu cu scorul de 2-1 si o va intalni in turul 3 al Cupei pe CS Balotesti, formatie care a retrogradat din liga a doua in sezonul trecut si care incepe sezonul cu 3 zile inainte de duelul cu CSA Steaua din Cupa.

Cel mai tare duel din turul 3 al Cupei este intre doua echipe aflate din Liga a 2-a, Rapid Bucuresti si Daco-Getica. Craiova lui Mititelu va juca impotriva celor de la Viitorul Pandurii Tg Jiu. Echipa lui Banel Nicolita are meci cu Dacia Unirea Braila.

In turul 3 al Cupei intra cele 30 de castigatoare din turul 2, 11 echipe din Liga a doua, dar si 13 echipe care au jucat in Liga a 3-a in sezonul precedent. Din turul urmator vor intra in competitie si formatiile din Liga 1.

Iata programul partidelor din aceasta faza a competitiei:

CS Minaur Baia Mare – ACS Fotbal Comuna Recea

ACS Foresta Suceava/ASMS ACS Sanatatea Darabani – CSM Bucovina Radauti*

AS Unirea Mircesti – CS Aerostar Bacau

ACSM Ceahlaul Piatra Neamt – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

CSM Focsani 2007 – ACS Suporter Club Otelul Galati

ACS KSE Targu Secuiesc – ACS Olimpic Cetate Rasnov

AFC Metalul Buzau/AS Avantul Zarnesti – SCM Gloria Buzau*

CS Faurei – ACS Dacia Unirea Braila

CS Victoria Cumpana – Farul Constanta 1920

CSM Flacara Moreni – AFC Progresul 1944 Spartac

CSA Steaua Bucuresti – CS Balotesti

SC Popesti-Leordeni – CS Afumati

CS Tunari – AFC Unirea 04 Slobozia

Fotbal Club Rapid – ASC Daco-Getica Bucuresti

CSM Alexandria – AFC Turris-Oltul Turnu Magurele

ACS Vedita Colonesti M.S./CS Real Bradu – ACSO Filiasi*

U Craiova 1948 SA – ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu

ACS Flacara Horezu – CS Pandurii Lignitul Targu Jiu

CS Inter Petrila – CSM Resita

AFC Vointa Lupac – AFC Ripensia Timisoara

CSC Ghiroda si Giarmata Vii – ACS Poli Timisoara

CS soimii Lipova – AFC UTA Arad

CS Crisul Chisineu-Cris – CS Gloria Lunca-Teuz Cermei

CS Magura Cisnadie – ACS Industria Galda

CSC Sanmartin – CS Luceafarul Oradea

FC Unirea Dej – CS Sanatatea Servicii Publice Cluj-Napoca

CS Unirea Ungheni 2018 – CSM Avantul Reghin

*Castigatoarea meciului din faza a doua a competitiei va fi stabilita prin decizia Comisiei de Disciplina si Etica