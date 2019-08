Primele critici primite de Razvan Marin de la Ten Hag! Mesajul dupa ce l-a schimbat rapid cu APOEL: "El trebuie sa faca asta!"

Razvan Marin a fost primul jucator schimbat de antrenorul lui Ajax in deplasarea din Cipru.

Mijlocasul roman cumparat de Ajax Amsterdam in aceasta vara cu 12 milioane de euro, Razvan Marin, a fost titular in partida de la Nicosia contra celor de la APOEL, scor 0-0. Razvan Marin a avut o evolutie mai slaba, primind in prima repriza cartonas galben pentru o tragere de tricou. Marin a fost primul jucator inlocuit, dupa 62 de minute.

"Trebuie sa se obisnuiasca rapid cu echipa. Are sens (ca ii este dificil). E o pozitie importanta in teren. Va invata, se va adapta si va progresa" a fost mesajul lui Ten Hag. "Quincy Promes, de exemplu, a lipsit astazi din cauza unei accidentare. Poate ca acesta era elementul cheie pentru ca echipa sa fie compacta astazi.



Nu a fost nivelul la care suntem obisnuiti, dar baietii au nevoie de o perioada de acomodare. E normal, insa suntem in lupta pentru UEFA Champions League si trebuie sa avem rezultate. Stim ca la retur trebuie sa ne descurcam mult mai bine decat astazi. Acum nu a fost bine. Va trebui sa avem mai multa rabdare pentru a le rupe liniile. Va trebui sa avem profunzive si sa ne aparam mai bine" a mai spus Ten Hag.

Ten Hag is kritisch op Marin: "Niet het niveau wat wij gewend zijn" https://t.co/2ga3Lfa7V3 pic.twitter.com/MG5LDNN539 — Ajax Nieuws (@ajax__nieuws) August 20, 2019