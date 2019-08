"Pentru anumiti jucatori au fost ultimele minute in tricoul Rapidului!" Pancu face revolutie dupa infrangerea de la Magurele si anunta: "Rapid e cea mai buna din Liga 2"

Rapid are o victorie, un egal si o infrangere in Liga a 2-a.

Rapid joaca sambata de la ora 18.00 impotriva celor de la ASU Poli Timisoara.

"Primul meci din istoria Rapidului s-a jucat in urma cu 96 de ani pe data de 20 octombrie 1923 impotriva unei echipe din Timisoara, prima noastra intalnire a fost cu Unirea Timisoara. Intre cele doua cluburi mereu a existat o relatie de amicitie dusa catre prietenie. In vremea comunismului, galeria Timisoarei era singura care venea intr-o forma organizata in Giulesti. Aceasta prietenie a continuat si dupa 90. Daniel Pancu poate confirma, jucatorii rapidisti daca ajungeau la alte echipe, cand mergeau la Timisoara erau primiti cu simpatie, erau cautati la hotel pentru poze si autografe.



Ne dorim sa invingem, insa indiferent de rezultat, intre Poli Timisoara si Rapid va ramane o prietenie. Avem si acest esarfe (jumatate cu Rapid, jumatate cu Poli) si asa cum scrie pe ele, chiar ne dorim sa ramanem frati mereu" a spus Lucian Ionescu, ofiterul de presa al celor de la Rapid.

Pancu: "Rapid e cea mai buna echipa din liga a doua"

"Venim dupa o infrangere care ne-a durut pe toti, o infrangere merita dupa aspectul jocului la Turnu-Magurele. O echipa care a jucat total opusul unei echipe pe care o antrenez eu, din toate punctele de vedere, plecand de la duelurile castigate/pierdute, am fost dominati total la acest capitol. Am avut mari probleme in organizare, arunca anumite semne de intrebare si asupra antrenorului, e normal, pentru ca eu raspund de ce se intampla. Sper sa demonstram incepand de maine ca a fost doar un accident.



Vorbeam inainte de meci de constanta pentru ca e lucrul cel mai greu de mentinut la o echipa tanara. Am venit dupa un meci aproape perfect acasa cu Concordia Chiajna si ne-am prezentat la Turnu Magurele in partea opusa, la nivelul cel mai de jos. Foarte multe greseli personale, multi jucatori sub nivelul lor. Cauza am analizat-o, am avut timp la dispozitie sa ne lingem ranile. Maine urmeaza un alt joc, un joc al fratiei in tribune insa pe teren nu va fi in niciun caz asa, chiar daca intalnim o echipa care are 3 puncte in 3 jocuri, care vine dupa o infrangere acasa, are in componenta jucatori cu experienta in prima liga: Mera, Scutaru, Axente. E important cum ne ridicam din nou la nivelul nostru maxim.



Nu pot sa trec peste un lucru care m-a marcat pe mine la sfarsitul jocului. Pe langa foarte multi suporteri ai nostri care incurajau echipa, am vazut si oameni in toata firea plangand la gard. Am ramas putin descurajat, descumpanit intr-un fel. Dar nu ma descurajez pentru ca mesajul meu inainte de a incepe campionatul a fost unul foarte clar: e un maraton, vor fi si esecuri, cu siguranta. Dar daca noi plangem dupa etapa a 3-a la primul meci pierdut... Nu stiu cum si-au cultivat, cum si-au imaginat, ma refer la cei in toata firea care vin de o viata la stadion si plangeau, nu stiu cum si-au imaginat acest campionat pentru ca e important sa radem si sa fim fericit la urma, la final. Drumul este foarte, foarte lung.



Va dau voie sa ma considerati nebun sau paranoic, e ultima oara cand va spun: Rapid, in formula lui completa si la nivelul lui maxim, este cea mai buna echipa din liga a doua. Timpul imi va da sau nu dreptate.

Vor fi schimbari in primul 11 si pentru anumiti jucatori au fost ultimele minute in tricoul Rapidului. Eu raspund aici, nu are nicio legatura cu meciul de la Turnu Magurele. E un intreg proces inceput cu luni in urma, sunt oameni care inteleg si oameni care inteleg mai putin. Mi-am luat responsabilitatea, sunt raspunzator, am facut si eu greseli dar sa nu se creeze o imagine ca echipa asta e dezorganizata sau nu se apara bine din cauza antrenorului. Le-am spus si ieri la analiza, poate pe viitor o sa-mi inregistrez sedintele tehnice de dinainte de joc si dupa aia sa le demonstrez ce am vorbit cu o zi inainte si ce am pus in aplicare in teren. Vorbesc o luna, doua, trei, sase, daca vad ca nu intelegi e timpul sa ne despartim" a spus Daniel Pancu in conferinta de presa.