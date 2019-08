Liga Campionilor Bucuresti. In Liga 4 bucuresteana sunt inscrise Steaua, Dinamo si 3 echipe cu numele Rapid

Vineri se da startul Ligii 4 Bucuresti.

La finalul acestei saptamani se va da startul unui nou sezon interesant al Ligii 4 Bucuresti. La linia de plecare se vor alinia CSA Steaua, marea favorita la promovare, echipa Dinamo a afaceristului Nicolae Badea, trei grupari cu numele Rapid, plus Victoria si Progresul, in timp ce campioana Carmen se poate retrage din campionat.

In aceasta vara, Steaua l-a inlocuit pe antrenorul Marius Lacatus cu Daniel Oprita si a restructurat masiv lotul de jucatori, iar din 2020 va avea la dispozitie si un stadion de 31.000 de locuri. In serie aceasta se mai gasesc CS FC Dinamo, despre care se crede ca detine marca "Dinamo" si palmaresul clubului istoric, echipa secunda a divizionarei secunde Metaloglobus, doua echipe cu nume de formatii istorice, Victoria Bucuresti si Progresul Bucuresti, echipa studentilor si cadrelor didactice de la Universitatea Politehnica din Capitala (Unirea Poli), dar si alte echipe cu experienta la nivelul primei ligi municipale.

Tot aici vor juca trei formatii cu numele Rapid. Prima echipa rapidista este formatia secunda a celei din Liga 2. Aceasta va fi formata in principal din jucatori tineri, carora li se vor oferi meciuri intr-un campionat superior celor de juniori, dar si din cei care nu prind lotul la echipa care se lupta pentru revenirea in Liga 1. A doua este AFC Rapid, actionar minoritar la clubul istoric FC Rapid, grupare infiintata de Copos in 2006 si reactivata de Horia Manoliu in 2016, care a solicitat in tribunal drepturile sportive ale gruparii intrate in faliment, conform unui contract de cesiune incheiat in 2009. Al treilea club „alb-visiniu” este cel intitulat Rapid - Frumosii Nebuni ai Giulestiului, un club infiintat si finantat de cateva sute de suporteri rapidisti, care nu au vrut sa se alature proiectului Primariei Sectorului 1. In sezonul trecut, Rapid FNG a castigat Liga 5 Bucuresti si a avut intre 50 si 150 de spectatori la fiecare meci.

O situatie aparte este cea a lui Carmen, care a castigat titlul de campioana a Bucurestiului in sezonul trecut, dar al carui finantator, Ovidiu Adrian Onosa, ar fi ajuns la un acord cu principalul actionar al Sportului Snagov, Catalin Rufa, in privinta preluarii gruparii din Liga 2. Deja 5 dintre titularii “ros-negrilor” - Octavian Stanciu, Doru Bratu, Florin Lungu, Alexandru Nichita si Narcis Ionita - au ajuns la Snagov sub comanda lui Vivi Rachita, iar in vara anului 2020 ar urma sa se schimbe denumirea in Carmen Bucuresti, in timp ce echipa din Liga 4 isi va intrerupe activitatea acum si se va retrage din campionat.

Programul Etapei 1

ACS Bucharest United – AS Romprim (23 august, 18.00, Stadion Electromagnetica)

ACS Sportivii – ACS Power Team (24 august, 13.00, Stadion Cernica)

AFC Rapid – CSA Steaua (24 august, 13.00, Stadion Tiriac Arena)

CS FC Dinamo – FC Rapid 1923 II (24 august, 18.00, Stadion Tiriac Arena)

ACS Victoria Bucuresti – ACS Rapid FNG (24 august, 18.00, Stadion Coresi)

AFC Asalt Bucuresti – FC Metaloglobus II (24 august, 18.00, Stadion Electromagnetica)

ACS Unirea Poli – CS Progresul Bucuresti 2005 (11 noiembrie, 18.00, Stadion Leu)

AC CS Carmen 1937 – AFC Comprest Gim (neprogramat)