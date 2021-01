Planul lui Cortacero a fost dezvaluit! "Asa arata un patron tepar!" Ce ar fi vrut spaniolul sa faca la Dinamo inca de la sosirea in Romania

Florin Prunea a comentat zvonurile potrivit carora Pablo Cortacero ar vrea sa-si vanda actiunile de la Dinamo.

Potrivit site-ului doarromania.ro, un investitor roman a inaintat o oferta de 1 milion de euro pentru preluarea pachetului de actiuni detinut de Cortacero.

Florin Prunea considera ca acesta a fost planul spaniolului inca de la inceput, el neintentionand sa ramana prea mult in Romania.

"Cortacero a facut un lot bun, de playoff, din care se pare ca nu mai ramane mare lucru. A venit aici sa ia ceva pe nu foarte multi bani si dupa 6 luni sa vanda si sa isi ia si el un milion sau doua. Asta se cheama un patron tepar. Cartile nu i-au iesit chiar cum ar fi vrut ca nu au avut rezultate.

In momentul de fata nu e complicat sa faci calcule. In primul rand, pui circa 550.000 de euro pentru salarii, apoi pui datoriile pe care le mai are clubul, catre terti si pe cele ramase din urma, si cred ca ajungi undeva la 10 milioane de euro. Cu ce s-ar mai aduna in urmatoarele luni, ajungi la un buget de 15 milioane de euro", a spus Florin Prunea, la Digi Sport.