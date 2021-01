Situatie INCREDIBILA la Dinamo! Transfer in plina CRIZA! Cine este fotbalistul care ar putea ajunge in Stefan cel Mare

Criza de la Dinamo nu si-a gasit rezolvarea, desi conducerea a votat marirea de capital la finalul lunii decembrie.

In ciuda faptului ca echipa are mari probleme financiare, jucatorul unei echipe din Liga 1 ar putea sa se transfere la Dinamo.

Este vorba despre extrema Andrei Blejdea de la FC Arges, care a facut testul Covid alaturi de Dinamo si urmeaza sa efectueze vizita medicala in compania jucatorilor lui Ionel Gane.

Potrivit ProSport, Blejdea a ramas liber de contract la inceputul acestui an, iar in acest moment se antreneaza cu cei de la Dinamo. Joi, fotbalistul in varsta de 24 de ani ar urma sa faca vizita medicala alaturi de Juan Camara, Aleix Garcia si Ante Puljic, care au intarziat motivat de la reunirea echipei.

Conducerea spaniola de la Dinamo a anuntat ca vineri ar urma sa intre in conturile clubului o suma importanta de bani. Pana atunci, antrenorul "cainilor rosii" are dificultati in a-i convinge pe oameni sa ramana la echipa. Medicul Liviu Batineanu si-ar dori sa plece, insa Gane l-a rugat sa mai aiba rabdare o saptamana.

Vestea buna pe care a primit-o antrenorul dinamovistilor este ca astazi Diego Fabbrini s-a alaturat lotului. La Dinamo a fost chemat, de la echipa a doua, si Andreas Mihaiu.