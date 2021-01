"Va fi peste Morutan si Man!" Cine este dinamovistul care le poate lua fata 'perlelor' lui Becali! "Nu exista alt jucator ca el in Romania"

Dinamo este intr-o criza financiara de proportii.

Pe langa problemele financiare grave, recent, suporterii au atras atentia asupra unei alte situatii incredibile, petrecute in cadrul echipei. Fanii au dezvaluit ca presedintele lui Dinamo ar fi incercat sa il trimita pe Ahmed Bani la FC Voluntari fara nicio suma de transfer, suporterii blocand aceasta mutare.

Florin Prunea a comentat situatia, laudandu-l pe tanarul fotbalist, pe care il vede capabil de a avea o crestere importanta in urmatorii ani, urmand a ajunge sa valoreze mai mult decat 'perlele' lui Gigi Becali.

"Il cunosc foarte bine pe Ahmed Bani. Eu cred ca in momentul de fata trebuie sa joace titular! Este unul dintre cei mai buni jucatori tineri din Romania ca si calitate.

Trebuie sa munceasca, sa puna masa musculara, dar daca are grija de el ar putea fi peste Morutan si peste Dennis Man. Merita o sansa in plus, merita sa joace mai mult. La categoria lui de varsta nu exista jucator ca el in Romania", a declarat Florin Prunea, la DigiSport.

Fostul jucator al lui Dinamo a vorbit si despre Dorin Serdean, criticandu-l pentru ceea ce a facut de cand a ajuns presedinte al clubului.

"Ca omul asta a ajuns presedinte la o echipa de talia lui Dinamo e o blasfemie! Chiar asa a ajuns clubul asta?

La inceput, se inchidea intr-un birou cu Balanescu, cu Talnar si cu cine mai era pe acolo si nu mai intra nimeni cu ei. Vorbeau de comisioane, ala 50.000, ala 60.000, ala 70.000...

Dinamo era pusa in aparate, abia rasufla, si ei se gandeau la comisioanele pe care le aveau de luat de la club, iar jucatorii si antrenorii erau neplatiti de luni de zile. Pai asta poate sa fie vreodata presedinte la Dinamo?

Ne opresc oamenii pe strada si ne intreaba ce facem noi pentru clubul asta, de ce il lasam sa moara?! Disparitia acestui club ar fi o mare palma pentru tot fotbalul romanesc! Sper sa nu se intample asta", a adaugat Prunea.