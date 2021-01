Vesti URIASE pentru Dinamo! Sponsorizari de 800 000 de euro obtinute de suporterii din DDB! Anuntul facut de fani

Spaniolii de la Dinamo continua sa ii amageasca pe jucatori, promitand ca vor rezolva problemele cu banii.

Situatia clubului ramane in continuare incerta, spaniolii nu au trimis banii pe care au promis in repetate randuri ca ii vor trimite, iar jucatorii ameninta cu plecari in masa.

Cu toate astea, fanii din programul 'Doar Dinamo Bucuresti' fac mutari importante prin care sa ajute si sa preia clubul de la Cortacero. Cea mai recenta dintre ele a fost gasirea a doua parteneriate din care suporterii-actionari ar urma sa incaseze peste 800 000 de euro pe an, dupa cum anunta chiar ei in cel mai recent comunicat.

"Comunitatea DDB atrage tot mai multe resurse, asa ca am intrat in atentia marilor branduri internationale! Prima veste buna a anului. Ne pregatim sa semnam contracte de sponsorizare cu doua companii multinationale foarte importante, una din domeniul auto si cealalta din domeniul financiar, care vor deveni astfel partenerii strategici ai DDB.

Legat de numele celor doua companii, vom reveni cu amanunte in perioada care urmeaza, motivele fiind lesne de inteles. Cateva detalii acum. Cele doua mari companii isi vor lega numele de comunitatea DDB. Din cele doua parteneriate, DDB va avea de castigat peste 800 000 euro pe an!

Devenim din ce in ce mai puternici, asadar!", se arata in comunicatul postat pe pagina de Facebook a suporterilor.