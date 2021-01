Era cel mai bine platit jucator din Liga 1, dar a plecat de la Dinamo! Cat va castiga Borja Valle in Spania 

Borja Valle a fost unul dintre primii jucatori care au plecat de la Dinamo in aceasta iarna.

Fotbalistul, care i-a impresionat pe suporterii dinamovisti prin cele 5 goluri reusite, a plecat din Stefan cel Mare, fiind dezamagit de promisiunile nerespectate ale lui Pablo Cortacero.

Spaniolul si-a gasit rapid echipa, urmand a evolua pentru Real Oviedo, cu care a semnat un contract valabil pana in vara acestui an. Chiar daca a fost in vizorul mai multor echipe, Borja Valle a ales sa joace la clubul din a doua liga a Spaniei, care se afla acum pe locul 13 in clasament.

La Dinamo, spaniolul ar fi fost cel mai bine platit jucator, Cortacero promitandu-i un salariu de 33.000 de euro. De altfel, aceasta suma l-ar fi propulsat in fruntea clasamentului celor mai bine platiti fotbalisti din Liga 1.

Potrivit Eurosport, in Spania, Borja Valle va castiga lunar circa 16.000 de euro.