„Unicul dușman al acestei echipe se află în lojă!” Suporterii lui FCSB, atac la Gigi Becali

Ultimul gest al lui Becali i-a scos din sărite pe suporterii de la Peluza Nord.

Suporterii echipei pregătite de Dinu Todoran au reacționat pe rețelele de socializare și consideră că ce se întâmplă la FCSB acum este o „bătaie de joc față de suporteri, legende, galerie, oameni care iubesc necondiționat acest club.”

„Am tot încercat să nu scriem la cald, la nervi, am zis să acordăm o șansă echipei și baieților și să fim noi cei care-l ignoră. Am încercat din inimă să fim alături de echipă (repetăm, alături de echipă), am susținut necondiționat acest club, am intervenit pe timpul, munca și nervii noștri în procesul privind palmaresul (unde micul pas înainte este făcut numai datorita implicării noastre), încercăm să strângem rândurile, să formăm iar un grup unit care să încurajeze echipa.

„Unicul dușman al acestei echipe se află în lojă!”

Ne luptăm cu acuzații, cu ironii, cu troli, cu galerii adverse, cu foștii colegi și prieteni de peluză, cu avocați, cu statul, cu miliția, cu… și cu… când de fapt singurul și unicul dușman al acestei echipe se află în lojă! Și, oricât de dureros ar suna, pe teren, unde avem așteptări mult mai mari de la jucătorii noștri!

Încercăm să înțelegem partea financiară dar nu putem înțelege cum nimeni nu face un calcul matematic simplu: – antrenor bun, lăsat să-și facă treaba = jucători bine pregătiți = meciuri câștigate = cupe europene = stadioane pline = suporteri mulțumiți = bani mulți = sponsori puternici = bani mulți = jucători valoroși vânduți în campionate puternice = bani și mai mulți. Ce este cu această nepăsare și bătaie de joc față de suporteri, legende, galerie, oameni care iubesc necondiționat acest club?

Deși pare doar o ecuație simplă, după ce vedem nepăsarea și neimplicarea jucătorilor, ea (ecuația) devine una cu multe necunoscute! Ambiție, dăruire, implicare? Jucați pentru voi, pentru faimă, pentru suporteri, pentru familiile voastre?

Suntem și vom rămâne alături de echipă dar răbdarea noastră este din ce în ce mai limitată…”, au scris suporterii pe Facebook.

Gigi Becali, trei schimbări într-un minut la meciul cu UTA

FCSB s-a deplasat la Arad, acolo unde o întâlnește pe UTA. Meciul a început cum nu se putea mai bine pentru arădeni, care au deschis scorul în minutul 20.

Golul marcat de arădeni l-a scos din sărite pe Becali, care a ordonat trei schimbări cu zece minute înainte de finalul primei reprize (min. 34).

Olaru, revenit în lotul FCSB-ului după o accidentare la umăr, a intrat pe teren în locul lui Oaidă. Cristea i-a lăsat locul în teren lui Crețu. În timp ce Cordea l-a înlocuit pe Dumiter.