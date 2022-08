„Mă gândeam să îl bag pe Tamm atacant!” Nicolae Dică, gata de o „măsură” neașteptată în meciul cu CS Mioveni! Ce a spus antrenorul 

Vicecampioana României nu are nicio victorie în campionat în acest start de sezon, având trei remize și o înfrângere. FCSB a remizat în deplasarea cu CS Mioveni, echipă care a obținut primul său punct în acest sezon și se află pe ultimul loc în clasament.

Scorul a fost deschis de Balaur, în prima repriză, cu un balon care s-a lovit de Adrian Șut spre poarta lui Ștefan Târnovanu. David Miculescu a reușit să egaleze în minutul 79, după o centrare bună a lui Darius Olaru, aducând un punct roș-albaștrilor în duelul de la Mioveni.

Nicolae Dică, gata să îl „reprofileze” pe Joonas Tamm

Nicolae Dică a vorbit la finalul partidei despre rezultatul obținut de echipa sa, nemulțumit de faptul că nu a reușit să aducă prima victorie roș-albaștrilor în campionat. Antrenorul a dezvăluit că a luat în calcul posibilitatea de a-l folosi pe Joonas Tamm, fundașul central al echipei, care a marcat în ultimele două meciuri, pe postul de atacant.

„Ne așteptam să avem un joc greu, știam că pe teren propriu sunt mai buni decât în deplasare, nu am reușit să punem mai multă presiune pe ei. Să cerem mai mult mingea în adâncime, ce le-am cerut la antrenamente, când am făcut lucrurile acestea, ne-am creat ocazii de gol, păcat că ne-am creat 6-7 ocazii de gol, fără să reușim să marcăm.

Am primit un gol cum doar noi puteam primi, cu Ovidiu care avea prim-planul, dar săracul s-a lovit și la genunchi, apoi Șut are mingea în picior, în loc să degajeze sau să iasă cu ea la picior, dă mingea adversarului și primim gol. În a doua repriză am reușit să egalăm, le-am cerut în ultimele minute să ducem mingile la margine, nu am făcut asta, pe final puteam pierde meciul, pentru că cei de la Mioveni au avut mari ocazii de a marca. Din păcate, nu am reușit să câștigăm în campionat. Ajungem în careu, ne creăm ocazii și nu reușim să marcăm.

(n.r. David Miculescu, folosit vârf) Mă credeți că mă gândeam să îl bag pe Tamm atacant? După aia am zis să schimb sistemul, să jucăm un 3-5-2, să rămânem cu Miculescu tot așa atacant, să fie în gura porții. El e marcator, poziția lui e de număr 10 sau zonele laterale, dar poate juca și atacant, când ai un marcator pe teren, din orice poziție în care e folosit ajunge în fața porții. Cum l-am folosit în Europa mijlocaș dreapta, a reușit să ajungă în careu la fiecare fază.

Din păcate, întârzie victoria, dar trebuie să vină în meciul următor, avem obiectiv campionatul, se câștigă cu echipele mici. Sunt meciuri importante, le-am spus jucătorilor înainte de joc, dar nu am reușit să îi capacitez.

Nu mai știu, vreau să joc cu jucătorii din 3 în 3 zile, dar am un meci, se accidentează unul doi, încerc să le dau minute și altora și să îi odihnesc pe unii, mi-e teamă de accidentări. M-am gândit foarte mult și la Tavi, dacă să îl odihnesc și să îl bag pe parcurs, dar am zis că e jucător tânăr. Și la Ovidiu, a călcat strâmb, nu era nimeni lângă el, a călcat strâmb și are probleme la genunchi.

Am făcut transferuri, dar am adus jucători și pe poziții pe care mai aveam, mă bucur pentru Musi, a intrat bine, mi-a demonstrat că poate ajunge la un nivel ridicat. Ne putem bate pe două fronturi, am încredere în lotul meu.

Au fost ok jucătorii noi, nicio problemă din partea mea. Am avut discuții cu Dawa, o să avem în continuare, e un jucător agresiv, nu are 19-20 de ani, are și el o vârstă, e mai greu să se schimbe, dar vorbim să nu mai facă aceste intrări, să învețe să tatoneze”, a declarat Nicolae Dică la finalul meciului.

În etapa următoare, FCSB joacă pe teren propriu cu Chindia Târgoviște duminică, de la 21:30.