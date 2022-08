Pentru a-și îndeplini acest obiectiv, echipa antrenată de Nicolae Dică este nevoită să treacă de mai multe tururi preliminare, până acum ajungând în cea de-a treia etapă a calificărilor.

De la jumătatea lunii iulie, FCSB a jucat meciuri din trei în trei zile, însă tehnicianul vicecampioanei României consideră că acest lucru nu ar trebui să reprezinte o scuză pentru anumite rezultate.

"Am rămas fără Tănase cu câteva zile înainte de meciul din Europa League, am rămas fără Cordea care a luat cartonaș roșu. Acum rămâne fără Coman... cine va rămâne aici, mergem cu ei. Am încredere în jucătorii mei, mergem în continuare și muncim să obținem rezultate pozitive. Nu o să-mi găsesc scuze că a plecat X sau Y, că jucăm din trei în trei zile. Nici eu, nici jucătorii... nu ne ascundem după scuze", a declarat Nicolae Dică în cadrul unei conferințe de presă.

VIDEO | Conferință de presă Nicolae Dică



