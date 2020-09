Ziua DECISIVA pentru Denis Alibec! Viitorul atacantului, decis intr-o sedinta pe care Niculae o tine astazi 

Viitorul lui Denis Alibec urmeaza a fi hotarat in cursul zilei de astazi.

Patronul Astrei a convocat o sedinta cu membri din conducerea clubului pentru a decide ce se intampla cu atacantul care are oferte din Turcia. Ioan Niculae trebuie sa ia o decizie in privinta lui Alibec, caruia ii expira contractul la finalul sezonului si ar putea pleca gratis.

Presedintele Astrei, Dani Coman a vorbit inainte de sedinta si a declarat ca sustine ideea ca Alibec sa plece de la echipa in aceasta perioada.

"Diseara vom avea o sedinta, impreuna cu domnul Niculae si vom stabili. Nu s-a mai discutat absolut nimic despre Alibec, despre Budescu, despre nimeni. Am vazut ca s-a tot scris si de Budescu in Turcia, nu am primit nimic.

Eu, sincr, l-as lasa sa plece, daca ar fi dupa mine, l-as lasa. Si-a facut datoria pentru club. Ne-a ajutat in multe momente. A fost un jucator important pentru noi, cred ca merita sa faca si el pasul catre alta echipa", a spus Dani Coman pentru Antena Sport.